L'ASEAN et la Chine adoptent cinq documents importants lors du Sommet au Laos

Les dirigeants de l'ASEAN et de la Chine ont examiné et déterminé l'orientation de la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral ASEAN - Chine pour renforcer la connectivité et l'auto-résilience, dans l'intérêt mutuel de la communauté de l'ASEAN et de la Chine, lors de leur 27 e Sommet qui s'est tenu le 10 octobre à Vientiane, au Laos.

Photo : VNA/CVN

Au cours de l'événement, les dirigeants de l'ASEAN et de la Chine ont apprécié les résultats de la coopération entre les deux parties au cours des 33 dernières années dans les domaines de la politique-sécurité, de l'économie et de la culture-société, ainsi que leurs contributions à la construction de la communauté de l'ASEAN et à la protection et à la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération. Le sommet a également souligné l'importance de la coopération économique bilatérale.

À cette occasion, l'ASEAN et la Chine ont annoncé conjointement la conclusion des négociations sur la mise à niveau de la zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) 3.0, marquant une étape importante dans leurs relations économiques.

VNA/CVN