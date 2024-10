Lancement du prix ASEAN Eco-Schools au Vietnam

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en coordination avec le Bureau des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur l'environnement (ASOEN) au Vietnam et les unités concernées, a organisé, le 14 octobre à Hanoï, une cérémonie pour lancer le prix "The ASEAN Eco-Schools Award".

Photo : BTNMT/CVN

Des représentants de près de 100 écoles de Hanoï ont assisté à l'événement en personne, tandis que ceux de plus de 200 écoles à travers le pays se sont joints en ligne.

Les lauréats doivent être sélectionnés sur la base de trois critères qui incluent leur plan d'action et leur programme spécifique sur la protection de l'environnement ; le programme d'études et les activités principales et parascolaires sur l'environnement ; les installations et les activités de protection de l'environnement dans la communauté.

Les candidatures doivent être soumises avant le 10 novembre 2024 sur www.ecoschool.vn, et également envoyées à l'adresse e-mail ecoschoolsvietnam@gmail.com. Le prix "ASEAN Eco-Schools Award" est l'une des activités dans le cadre de l'ASOEN attribuée à chaque pays.

Les écoles lauréates seront honorées en marge de la conférence de l'ASOEN ou de la réunion ministérielle de l'ASEAN sur l'environnement.

Organisé tous les quatre ans, le prix est décerné aux écoles primaires et secondaires exceptionnelles des pays membres de l'ASEAN afin de reconnaître les écoles mettant en œuvre les meilleures pratiques du Programme d'écoles vertes et d'encourager la participation d'autres établissements scolaires à adopter des initiatives vertes.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Lê Công Thành, a souligné le rôle important des élèves dans la protection de l'environnement.

Ils mènent non seulement des actions concrètes dans leur vie quotidienne pour protéger l'environnement, mais ils contribuent également à diffuser le message de protection de l'environnement auprès de leur famille, de leurs amis et de la communauté, devenant ainsi des modèles positifs qui encouragent les adultes à penser et à agir pour l'environnement, a-t-il déclaré.

VNA/CVN