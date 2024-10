L'ASEAN s'engage à renforcer la cybersécurité collective

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a appelé à une coopération renforcée pour lutter contre la tendance croissante des cybermenaces, alors que de nombreux pays de l'ASEAN, dont Singapour, sont aux prises avec des escroqueries en ligne.

Il a souligné le besoin urgent d'une action coordonnée et collective pour atténuer les risques, protéger l'économie et la société contre la cybercriminalité, sauvegarder les infrastructures critiques et maintenir la fiabilité des services.

Les sessions principales et spéciales de l'AMCC 9 comprenaient des dialogues au niveau ministériel réunissant les ministres de l'ASEAN des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de la cybersécurité, ainsi que les partenaires de dialogue de l'ASEAN pour discuter des principaux problèmes de cybersécurité dans la région et explorer les moyens de renforcer la coopération régionale en matière de cybersécurité entre les pays membres.

À cette occasion, l'équipe régionale d'intervention en cas d'urgence informatique de l'ASEAN (CERT), située au Centre d'excellence en cybersécurité ASEAN-Singapour (ASCCE) à Singapour, a fait ses débuts.

VNA/CVN