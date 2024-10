La Malaisie succède au Laos à la présidence de l’ASEAN

Le Premier ministre malaisien Anwar bin Ibrahim a reçu le 11 octobre le marteau de la présidence de l’ASEAN des mains du Premier ministre lao Sonexay Siphandone lors de la cérémonie de clôture des 44 e et 45 e Sommets de l’ASEAN et des sommets connexes à Vientiane, au Laos.

Cette passation symbolique marque l’accession de la Malaisie à la présidence de l’ASEAN l’année prochaine, qui débutera officiellement le 1er janvier 2025.

Lors de l’événement, le Premier ministre Anwar bin Ibrahim a également dévoilé le logo officiel et le thème "Inclusivité et durabilité" de la présidence malaisienne de l’ASEAN.

Il a partagé la vision de la Malaisie pour sa présidence de l’ASEAN en 2025, centrée sur le thème choisi, s’engageant à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte.

Le dirigeant malaisien a souligné l’objectif de son pays de renforcer la coopération régionale par le dialogue et la collaboration. Il a souligné que la Malaisie travaillerait en étroite collaboration avec tous les États membres de l’ASEAN et les partenaires extérieurs pour défendre une architecture régionale ouverte, inclusive et fondée sur des règles.

Le Premier ministre Anwar bin Ibrahim a félicité le Laos pour sa présidence réussie de l’ASEAN en 2024 et s’est réjoui de recevoir le soutien du secrétaire général et du Secrétariat de l’ASEAN.

Il a souligné que 2025 sera d’une grande importance et d’une grande perspective car l’ASEAN célébrera le 10e anniversaire de sa communauté, une étape importante dans le parcours commun du bloc régional, ainsi qu’une nouvelle étape importante - la Vision communautaire de l’ASEAN 2045, qui décrit la feuille de route pour l’avenir commun de l’ASEAN au cours des deux prochaines décennies.

