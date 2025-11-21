Le premier Forum sur l'élaboration législative s'ouvrira à Hanoï le 22 novembre

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale organisera le 22 novembre à Hanoï son premier Forum sur l'élaboration législative, axé sur les réformes institutionnelles et juridiques nécessaires au développement national dans une nouvelle ère.

Le forum sera présidé par le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, le vice-président de l'AN, Nguyên Khac Dinh, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung, le président de la Commission des affaires juridiques et judiciaires de l'Assemblée nationale, Hoàng Thanh Tùng, et le ministre de la Justice, Nguyên Hai Ninh.

Photo : VNA/CVN

Il vise à dresser un bilan global du travail législatif depuis le début de la XVe législature, à mettre en lumière les résultats obtenus, les bonnes pratiques et les limites encore présentes, afin de proposer des orientations et solutions concrètes pour améliorer l’efficacité de l’activité législative, perfectionner les institutions et soutenir un développement rapide et durable du pays.

La séance débutera par un discours du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, suivi d'une vidéo retraçant les grandes étapes de la XVe législature. Hoàng Thanh Tùng présentera ensuite un rapport d'ouverture, complété par cinq présentations thématiques d'organismes concernés.

Une discussion plénière suivra les présentations. Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung prendra la parole et le vice-président de l'AN, Nguyên Khac Dinh, clôturera le forum.

VNA/CVN