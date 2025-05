Vietnam - Russie

Déclaration conjointe sur les grandes orientations du partenariat stratégique intégral

À l’occasion de la visite officielle en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et de sa participation au défilé militaire commémoratif du 80 e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique (du 8 au 11 mai), le Vietnam et la Russie ont publié une Déclaration conjointe sur les grandes orientations de leur partenariat stratégique intégral dans une nouvelle phase de coopération.

>> Le secrétaire général du PCV s’entretient avec le président russe

>> Un large éventail d’accords signés pour consolider la coopération Vietnam - Russie

>> Le SG Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh et au SG Lê Duân

>> Le secrétaire général du PCV rencontre le président du Parti "Russie juste - Patriotes - Pour la vérité"

>> Le secrétaire général Tô Lâm rencontre des entreprises russes

Photo : VNA/CVN

S’agissant des acquis des relations Vietnam - Russie au cours des 75 dernières années, selon la Déclaration conjointe, les réalisations obtenues au cours des 75 années de coopération constituent une base solide et un moteur pour consolider, élargir et approfondir davantage le partenariat stratégique intégral, en faisant un modèle de coopération en cette nouvelle conjoncture.

Concernant les orientations majeures des relations bilatérales, les deux parties ont affirmé leur détermination à exploiter pleinement le potentiel et les opportunités de leur coopération bilatérale, à préserver l’amitié traditionnelle, et à porter leur partenariat stratégique intégral à un nouveau niveau de qualité.

Elles ont souligné la nécessité de renforcer le dialogue politique régulier et substantiel aux plus hauts niveaux.

Elles ont affirmé que la coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier essentiel du partenariat stratégique intégral. Cette coopération n’est dirigée contre aucun pays tiers et respecte pleinement les principes du droit international. Elle contribue à la sécurité et au développement durable dans la région Asie-Pacifique et au-delà.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de tirer pleinement parti des atouts et des opportunités afin de renforcer la coopération économique et commerciale, dans le respect du droit international et des législations nationales.

Photo : VNA/CVN

Elles ont convenu de renforcer la coopération dans l’énergie et l’industrie pétrolière et gazière, en améliorant l’efficacité des projets existants et en promouvant le lancement de nouveaux projets dans le respect des législations et dans les intérêts stratégiques des deux pays.

Le Vietnam et la Russie se sont engagés à intensifier leur coopération dans les domaines de l’industrie minière, des transports, de la construction navale et de la fabrication de machines, ainsi que dans la modernisation des chemins de fer et l’élargissement des corridors de transport pour promouvoir les échanges commerciaux et les investissements.

Les deux parties ont souligné leur attention à la consolidation de la coopération en science et technologie, éducation, formation et développement des ressources humaines de haute qualité, au service de leur développement national.

En matière d’orientations de coopération sur la scène internationale, les deux pays soutiennent la construction d’un ordre mondial multipolaire, juste et durable, et réaffirment le droit de chaque nation de choisir son propre modèle de développement politique, économique et social, en accord avec ses spécificités nationales et les aspirations de son peuple.

Ils ont convenu de poursuivre leur coopération étroite à l’ONU et dans d’autres organisations multilatérales, et de promouvoir les efforts communs face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels.

Ils ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération pour garantir la sécurité des technologies de l’information et de la communication, de poursuivre la lutte contre le terrorisme international et son financement, et de soutenir les efforts en matière de désarmement, de non-prolifération des armes de destruction massive.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à lutter contre le changement climatique, à coopérer dans la protection et la promotion des droits de l’homme sur la base de l’égalité et du respect mutuel, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et à leurs législations respectives.

Elles ont insisté sur la nécessité de renforcer les efforts communs en Asie-Pacifique pour bâtir une architecture de sécurité inclusive, ouverte et transparente, fondée sur le droit international.

La Russie soutient la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) de 2002, et salue les efforts visant à favoriser un climat propice aux négociations sur un Code de conduite (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les deux parties ont convenu d’œuvrer pour renforcer le partenariat stratégique ASEAN - Russie.

La Russie apprécie la position équilibrée et objective du Vietnam concernant le problème en Ukraine, fondée sur le règlement pacifique des différends, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations unies, en tenant compte des intérêts légitimes des parties concernées, pour la paix et la stabilité régionales et mondiales. Elle salue la volonté du Vietnam de participer aux efforts internationaux impliquant les parties concernées pour rechercher une solution durable et pacifique au conflit.

Les deux parties ont convenu que la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et sa participation au 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique marque un nouveau jalon historique dans les relations entre le Vietnam et la Russie.

VNA/CVN