Près de 300 leaders d’opinion réunis à la Conférence KOL 2025 à Hanoï

Aujourd'hui le 18 août, Hanoï sera au cœur de l’attention des médias et des réseaux sociaux à l’occasion de la Conférence des "KOL (Key Opinion Leaders) 2025 à l’ère de la croissance nationale". Cet événement d’envergure nationale réunira près de 300 personnalités les plus influentes sur les plateformes numériques, issues de 34 provinces et villes à travers le pays.

Cette conférence est organisée par l'Association nationale de cyber-sécurité en collaboration avec le Département de la cyber-sécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie (ministère de la Police).

Après une sélection rigoureuse, la liste des personnalités influentes invitées à participer à cette première édition de la Conférence des KOL 2025 du Vietnam est désormais complète, suscitant une attention particulière de toute la société. Les KOL regroupent des artistes, créateurs de contenu et célébrités qui, au-delà de leur notoriété sur les réseaux sociaux, diffusent des valeurs positives dans la vie sociale et jouent le rôle de véritables « piliers de confiance » à l’ère de l’essor national.

C’est la première fois au Vietnam qu’un organe de gestion publique organise un événement national d’une telle ampleur pour connecter la communauté des leaders d’opinion (KOL) avec les agences de gestion, les entreprises et les plateformes numériques, afin de promouvoir une influence positive et de contribuer à la construction du pays à l’ère numérique. La conférence met en lumière le rôle des influenceurs dans la diffusion d’informations humaines, de valeurs durables, et l’affirmation de la responsabilité sociale.

Dans cette liste des KOL, il y a de nombreux figures célèbres et influents tels que l'artiste du Peuple Xuân Bac, le chanteur Tung Duong, le rappeur Den Vâu, le chanteur Ha Myo, Miss Bao Ngoc, Miss Thanh Thuy et des créateurs de contenu dans de nombreux domaines tels que MC Khanh Vy, Huy NL, Duy Thâm, Meichan, Tina Thao Thi, Vinh Thich An Ngon, Tuân Ngoc Dây, Hana Ban Mê...

L'influence des réseaux sociaux sur la population, en particulier chez les jeunes, est aujourd'hui indéniable. Dans ce contexte, les leaders d'opinion ne sont plus de simples personnalités ; ils agissent comme de véritables "guides", capables d'orienter les tendances, les comportements et les croyances de la communauté. Il est donc essentiel de valoriser, de rassembler et d'orienter les KOL responsables, afin qu'ils contribuent à consolider une force spirituelle et des fondations sociales durables pour une nouvelle ère, où le Vietnam s'élève avec force et ambition.

Pour répondre à ce besoin, la conférence marquera la création de l'Alliance "Confiance numérique". Cette initiative rassemblera des leaders d'opinion clés, des entreprises technologiques, des plateformes numériques, des médias et des agences gouvernementales. Elle vise à créer un écosystème où les influenceurs deviennent les moteurs de la confiance numérique en diffusant des valeurs positives, en luttant contre les fausses informations, en protégeant les utilisateurs et en contribuant au développement social durable.

Le slogan de cet événement, « Influencer la responsabilité, inspirer la confiance », n'est pas seulement un appel à l'action. Il constitue également une norme éthique professionnelle indispensable à l'ère du numérique.

La conférence lancera également officiellement le programme "Influencer Trust", une initiative visant à promouvoir "l’influence responsable" à travers des campagnes de communication, en élaborant des normes et des codes éthiques pour la communauté KOL et un programme visant à évaluer et certifier le niveau de prestige, de transparence, de confiance et de responsabilité des KOL/KOC.

En outre, des plateformes numériques telles que TikTok, Meta et de grandes entreprises telles que SHB et MB présenteront également les solutions pour promouvoir une influence positive dans l'environnement numérique./.

