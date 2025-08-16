Science, innovation et numérique : la voie inévitable vers le développement

L’après-midi du 16 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté au premier Congrès de l’organisation du Parti du ministère des Sciences et des Technologies (mandat 2025-2030).

Le Premier ministre, également membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti au sein du gouvernement, a souligné la nécessité de "prendre les données comme fondement, la technologie comme outil, l’innovation comme moteur, la transformation numérique comme méthode, et de placer les citoyens et les entreprises au centre".

Lors du Congrès, les participants ont fait le bilan du mandat 2020-2025 et fixé les orientations pour 2025-2030. Les objectifs définis d’ici la fin du mandat 2025-2030 sont : assurer une contribution de 5% du PIB par la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; porter l’économie numérique à 30% du PIB ; généraliser la couverture 5G et expérimenter la 6G ; créer 100 centres d’innovation (dont au moins six de niveau régional) et un centre national de calcul intensif ; soutenir au moins 1.000 entreprises scientifiques et technologiques et 3.000 start-up technologiques ; commercialiser ou appliquer 40% des résultats de recherche.

Dans son discours, le Premier ministre a salué les résultats obtenus au cours du mandat précédent, notamment dans l’amélioration des institutions, la transformation numérique, le développement des infrastructures numériques et la promotion de l’innovation. Cependant, il a également pointé des limites : développement scientifique et technologique encore lent, capacités restreintes, absence de maîtrise des technologies stratégiques, manque de ressources humaines de haute qualité.

"Voie inévitable"

Il a demandé à l’organisation du Parti de renforcer l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière de science, technologie et innovation ; de contribuer à l’amélioration des lois pertinentes ; de favoriser la diversification des investissements ; de développer les technologies clés comme l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, le big data, la robotique, les biotechnologies et les énergies nouvelles ; de promouvoir la transformation numérique intégrale ; et de développer des ressources humaines de qualité, tout en attirant les intellectuels.

Il a affirmé que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent la "voie inévitable" pour que le Vietnam devienne un pays développé. Chaque cadre, membre du Parti, fonctionnaire et employé du ministère doit être un pionnier dans son domaine.

Lors du Congrès, le Premier ministre a remis les décisions désignant le Comité exécutif de l’organisation du Parti du ministère et sa permanence pour le mandat 2025-2030. Le ministre Nguyên Manh Hùng a été reconduit au poste de secrétaire du Comité du Parti du ministère des Sciences et des Technologies pour le mandat 2025-2030.

