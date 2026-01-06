Près de 100 projections collectives pour le match d’ouverture Vietnam - Jordanie

À 18h30 le 6 janvier, au stade King Abdullah Sports City Hall de Djeddah, en Arabie saoudite, l'équipe nationale vietnamienne de football des moins de 23 ans (U23) entamera son parcours en phase finale de la Coupe d'Asie AFC U23 2026 face à la Jordanie.

>> Coupe d'Asie de football U23 : le Vietnam dans le même groupe que l'Arabie saoudite

>> L’équipe U23 du Vietnam s’incline en amical face à l’équipe U23 du Qatar

>> Le Vietnam prêt à viser les quarts de finale de la Coupe d’Asie AFC U23 2026

Photo : CTV/CVN

Cette rencontre est considérée comme cruciale pour le sélectionneur Kim Sang-sik et ses joueurs, qui ont besoin d'un résultat positif pour prendre rapidement l'avantage dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

La rencontre est diffusée en direct sur la plateforme TV360 de Viettel. Pour partager la passion de l'équipe nationale, TV360 organisera près de 100 retransmissions publiques du match Vietnam - Jordanie à travers le pays, contribuant ainsi à créer une ambiance festive et à rassembler les supporters.

Avant le coup d'envoi, TV360 enrichira l'expérience des téléspectateurs avec une émission d'avant-match diffusée le 6 janvier à 17h45 sur la chaîne TV360+9. Des experts chevronnés, dont le commentateur Quang Tùng et l'entraîneur Pham Minh Duc, y proposeront une analyse tactique et des points de vue d'experts pour offrir aux téléspectateurs un aperçu approfondi de cette rencontre cruciale pour l'équipe nationale vietnamienne des moins de 23 ans.

Par ailleurs, TV360 lancera une chaîne de commentaires spéciale intitulée "Hoa Nhip Viet Nam" (Au rythme du Vietnam), animée par les commentateurs reconnus Ta Biên Cuong et Tuyên Van Hoa. L'émission privilégiera une approche plus libre, mêlant humour, anecdotes et regards décalés, au-delà de la seule analyse technique, afin de créer une atmosphère conviviale et spontanée, évoquant un match suivi entre amis.

Au-delà du simple divertissement, ces initiatives visent à élargir l'accès au football, notamment dans les zones reculées, et à renforcer le lien communautaire autour de ce sport. Grâce à ses solutions numériques et à ses actions de proximité, TV360 affirme progressivement son rôle dans le développement durable du football vietnamien.

VNA/CVN