Le vice-PM Bùi Thanh Son reçoit le ministre lao de l’Énergie et des Mines

Le Vietnam tient toujours en haute estime ses relations spéciales avec le Laos et leur accorde la plus haute priorité, a affirmé le vice-Premier ministre (PM) et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, en recevant le 21 octobre à Hanoï le ministre lao de l’Énergie et des Mines, Phoxay Sayasone.

Félicitant le Laos pour avoir assumé avec succès la présidence des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et de l'AIPA 45, Bùi Thanh Son a affirmé que le Laos était un membre responsable, contribuait activement au développement stable et durable de la région, promouvant la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires, pour la paix, la stabilité et la prospérité de la région et du monde.

Appréciant particulièrement les fruits de la coopération énergétique et minière entre le Vietnam et le Laos, le vice-Premier ministre a déclaré qu'il s'agirait de l'un des piliers de la coopération bilatérale dans le domaine économique dans les temps à venir. Il a proposé que les deux parties favorisent la mise en œuvre des tâches assignées en matière de coopération dans les domaines du commerce de l'électricité, du commerce du charbon et de l'augmentation des investissements entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre a salué le fait que le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam ait créé un groupe de travail sur le commerce de l'électricité entre le Vietnam et le Laos. Cela montre l'engagement très élevé de la partie vietnamienne dans la promotion de la coopération dans le commerce de l'électricité entre les deux pays, a-t-il estimé.

Concernant la coopération dans le domaine du commerce du charbon, le vice-Premier ministre a proposé que le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et le ministère de l'Énergie et des Mines du Laos favorisent la recherche sur l’élaboration, la négociation et la signature d'un accord de coopération en la matière à l’occasion de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

De son côté, le ministre Phoxay Sayasone a proposé que les deux parties poursuivent leurs échanges à tous les niveaux afin que l'énergie et les mines deviennent des atouts dans la coopération entre les deux pays. Il s’est déclaré convaincu que les activités dans ce domaine deviendraient de plus en plus efficaces à l'avenir.

