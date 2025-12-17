Préparatifs du XIVᵉ Congrès du Parti : cérémonies de lancement et d'inauguration de projets prévues simultanément le 19 décembre

Le 16 décembre, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé le télégramme officiel n° 240/CĐ-TTg du Premier ministre détaillant l'organisation des cérémonies de lancement de travaux, d'inauguration et de mise en service technique de projets et d'ouvrages. Ces événements, qui célèbrent le XIVᵉ Congrès national du Parti, sont prévus pour se tenir simultanément le 19 décembre 2025.

Le télégramme souligne que le temps de préparation est désormais très limité. Le Premier ministre demande aux ministères, secteurs, collectivités locales, groupes économiques et unités concernées de mettre rigoureusement en œuvre les missions qui leur ont été confiées dans les télégrammes précédents, et de préparer de manière proactive l'ensemble des conditions matérielles et techniques nécessaires. Les événements devront être organisés conformément au scénario commun élaboré par la Télévision du Vietnam (VTV), dans un esprit de solennité, d'efficacité, d'économie et de sécurité.

Les organismes et unités chargés de la mise en œuvre assument l'entière responsabilité du respect des délais, de la qualité des ouvrages ainsi que de l'organisation des cérémonies. Ils sont appelés à coopérer étroitement avec la VTV, le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) et le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée (Viettel) pour l'interconnexion des réseaux, la production et la fourniture des signaux de télévision destinés à la diffusion en direct et en ligne sur la chaîne nationale, tout en fournissant des images et des vidéos de haute qualité au service de la communication.

Les présidents des Comités populaires des provinces et des villes placées sous l'autorité centrale dirigeront directement l'organisation des événements au niveau local. Ils devront veiller particulièrement à garantir la sécurité, l'ordre public, la circulation, les services médicaux, la prévention et la lutte contre l'incendie, ainsi que les infrastructures techniques. Des programmes spécifiques seront organisés dans chaque point de retransmission de 7h30 à 8h50, avant la connexion au programme officiel diffusé sur la VTV de 9h à 11h le 19 décembre 2025.

La VTV est chargée d'élaborer le scénario, d'assurer la production et la retransmission en direct de l'événement, en coordination avec la Voix du Vietnam, l'Agence vietnamienne d'information (VNA) et les autres organes de presse, afin de renforcer la communication avant, pendant et après la manifestation.

Le ministère de la Construction et le Bureau du gouvernement sont chargés du suivi et de la supervision de la mise en œuvre, afin de garantir le succès et la portée symbolique de ces activités célébrant le XIVᵉ Congrès du Parti.

VNA/CVN