Le président syrien entame une visite inédite à Washington

Le président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh entame une visite officielle inédite à Washington, au cours de laquelle il doit être reçu lundi 10 novembre à la Maison Blanche par Donald Trump, consacrant l'alliance de l'ancien jihadiste avec les États-Unis.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit de la première visite bilatérale d'un chef d'État syrien aux États-Unis depuis l'indépendance du pays en 1946.

La visite du dirigeant syrien intervient au lendemain de son retrait de la liste noire américaine du terrorisme, dans la foulée de la levée des sanctions contre M. Chareh par le Conseil de sécurité de l'ONU.

À la tête d'une coalition islamiste, Ahmad al-Chareh avait renversé le dirigeant de longue date Bachar al-Assad en décembre 2024, mettant fin à une guerre civile de plus de 13 ans.

Selon les médias officiels syriens, M. Chareh est arrivé à Washington samedi 8 novembre et a rencontré des représentants des organisations syriennes dans la capitale fédérale.

Lors de sa visite, il devrait signer un accord pour rejoindre la coalition antijihadiste menée par les États-Unis, selon l'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barrack.

Le groupe jihadiste État Islamique (EI) avait été défait militairement en 2019 en Syrie par la coalition et les Forces démocratiques syriennes (FDS), conduites par les Kurdes, qui négocient actuellement leur intégration dans l'armée syrienne.

Les États-Unis prévoient pour leur part d'établir une base militaire près de Damas, a indiqué à l'AFP une source diplomatique en Syrie.

AFP/VNA/CVN