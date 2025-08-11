Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les violences contre les civils à Soueïda, en Syrie

Le Conseil de sécurité des Nations unies a fermement condamné dimanche 10 août les violences contre les civils à Soueïda, une province majoritairement druze dans le sud de la Syrie.

>> Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge ses missions en Haïti et au Yémen

>> Ukraine : l'ancien ministre de la Défense nommé à la tête du Conseil de sécurité

>> Gaza : réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU le 10 août

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une déclaration présidentielle, le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation vis-à-vis de l'escalade récente des violences dans le gouvernorat de Soueïda depuis le 12 juillet, incluant des massacres et des déplacements internes de population. Il a exhorté toutes les parties à respecter les arrangements de cessez-le-feu et à protéger les civils sans distinction d'origine ethnique ou de religion.

Tout en saluant les enquêtes ouvertes par les autorités intérimaires syriennes, le Conseil a souligné qu'elles devaient être crédibles, rapides, transparentes, impartiales et exhaustives, conformément aux normes internationales, afin d'assurer l'obligation de rendre des comptes et de traduire en justice tous les auteurs de ces violences.

Par ailleurs, le Conseil a mis l'accent sur son opposition ferme à toute forme d'ingérence négative ou destructrice dans la transition politique, sécuritaire et économique de la Syrie.

Il a rappelé qu'un processus politique inclusif, mené et piloté par les Syriens eux-mêmes, devrait être mis en œuvre dans ce pays du Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN