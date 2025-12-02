Défense : accord entre l'UE et le Canada sur la participation à un programme européen d'armement

L'Union européenne et le Canada ont annoncé le 1 er décembre un accord sur la participation des Canadiens à un programme européen d'aide à l'industrie de défense, dénommé Safe et doté de 150 milliards d'euros.

>> Le Sommet Canada - UE commence à Montréal

>> Le Canada veut renforcer sa présence militaire dans l'Arctique

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous nous félicitons de la conclusion des négociations sur un accord concernant la participation du Canada à Safe", ont indiqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre canadien Mark Carney, dans un communiqué commun.

Ce nouvel instrument européen vise à mettre à disposition des États des prêts à des conditions très favorables, destinés à des achats conjoints dans l'armement.

Doté de 150 milliards d'euros au total, le programme Safe "renforcera la base industrielle de défense de l'Europe grâce à des achats conjoints dont bénéficieront tous les pays participants", ont ainsi souligné Ursula von der Leyen et Mark Carney.

Ces projets en commun doivent comprendre au minimum 65% de composants produits dans l'UE, mais des pays partenaires comme le Canada pourraient bénéficier d'exceptions.

Cet accord avec Ottawa contraste avec l'échec des négociations entre l'UE et le Royaume-Uni sur le même sujet.

Financièrement, Bruxelles et Londres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le ticket d'entrée dont auraient dû s'acquitter les Britanniques pour que leurs entreprises puissent se porter candidates aux appels d'offres européens réalisés avec Safe.

Les Européens cherchent à développer leur industrie de défense pour faire face au risque de désengagement américain en Europe.

AFP/VNA/CVN