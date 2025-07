La marine secoure cinq pêcheurs échoués au large de Truong Sa

Des officiers et des soldats stationnés à Da Lat (récif de Ladd), zone spéciale de Truong Sa, dans la province de Khanh Hoa, au Centre-Sud, ont secouru cinq pêcheurs dont le bateau s’était échoué à environ 1,3 mille nautique du récif, selon le Commandement de la 4e Région navale.

Dans l’après-midi du 10 juillet, l’équipe d’observation sur le récif a découvert que le bateau PY 92628TS, appartenant à Huynh Van Nhiêm, originaire du quartier de Phu Yên, dans la province de Dak Lak, et dont le capitaine était également propriétaire, était bloqué et incapable de secourir la situation.

Dès réception du rapport, le commandant du récif a immédiatement mobilisé du personnel pour coordonner l’opération de sauvetage avec le navire hydrographique 883. Le même jour, à 15h05, un bateau de sauvetage du navire 883 est arrivé sur place et a évacué les cinq pêcheurs vers le récif. L’équipe médicale a rapidement effectué des contrôles médicaux et confirmé que l’état des pêcheurs était stable et qu’ils n’avaient subi aucune blessure liée au naufrage.

Une enquête plus approfondie a révélé que le bateau avait jeté l’ancre près du récif le 9 juillet à midi. Cependant, le 10 juillet à midi, sa ligne d’ancrage s’est rompue, provoquant la dérive et l’échouement du bateau. En raison d’une brèche dans la coque, le bateau n’a plus pu être récupéré. Par conséquent, tout le matériel de pêche a été transféré sur un autre bateau de pêche de Dak Lak. Ce bateau a ensuite raccompagné les pêcheurs bloqués à terre en toute sécurité.

De plus, les pêcheurs ont reçu des fournitures d’urgence, notamment des nouilles instantanées, de la viande en conserve, des légumes et des effets personnels.

