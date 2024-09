Première journée du 10e plénum du Comité central du Parti du XIIIe mandat

Dans la matinée, le Comité central du PCV a travaillé en séance plénière. Le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Politburo, a dirigé la séance.

Au début du plénum, le Comité central a observé une minute de silence en hommage aux victimes des conséquences directes et indirectes du typhon Yagi. Il a également lancé une collecte de fonds en faveur des sinistrés.

Luong Cuong, membre du Politburo, permanent du Secrétariat, au nom du Politburo, a présenté un rapport sur le programme du 10e plénum.

Le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, Tô Lâm, a prononcé le discours d'ouverture.

Discuter de divers projets

Après la séance d'ouverture, le Comité central du Parti a travaillé en groupes pour discuter du projet de rapport politique à soumettre au XIVe Congrès national du Parti, du rapport résumant un certain nombre de questions théoriques et pratiques sur le "Doi Moi" (Renouveau) à orientation socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam.

Dans l'après-midi, le Comité central du Parti a travaillé en groupes pour discuter du projet de rapport évaluant cinq ans de mise en œuvre de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030, des orientations et des tâches de développement socio-économique pour la période 2026-2030 ; du projet de rapport évaluant la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique 2024, du plan prévu sur le développement socio-économique pour 2025 ; du rapport évaluant l'exécution du budget de l'État en 2024, des prévisions budgétaires de l'État pour 2025 ; du plan financier et budgétaire de l'État pour la période 2025-2027 ; du projet d’investissement dans la construction d'un chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud.

Dans la soirée, le Comité central du Parti travaillera en groupes sur le résumé du travail du personnel du XIIIe Comité central du Parti et les orientations du travail du personnel du XIVe Comité central du Parti ; le projet visant à modifier et compléter la décision N° 244-QD/TW du 9 juin 2014 du 11e Comité central du Parti portant promulgation du règlement électoral au sein du Parti ; le projet de rapport récapitulatif de l’édification du Parti et de la mise en œuvre de la Charte du Parti à soumettre au XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN