Rapport sur le développement socio-économique à soumettre au 10e plénum du Parti

S’exprimant à la réunion, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a souligné que la mise en œuvre de la stratégie s'effectuait dans le contexte d'évolutions complexes du monde et du pays, le pays étant profondément affecté par des facteurs défavorables de l’extérieur, en particulier la pandémie de COVID-19, les conflits militaires dans des régions.

"Dans cette situation, nous avons quand même obtenu de nombreux résultats importants et remarquables, atteignant essentiellement les objectifs fixés. Notre pays est classé parmi les pays industriels émergents, dépassant le niveau de revenu intermédiaire inférieur. L'indice de développement humain s'est amélioré, créant ainsi une base pour un développement plus élevé au cours de la période prochaine", a cité Tô Lâm.

Il a donc demandé que le rapport développe et clarifie les principales tâches et solutions pour continuer à perfectionner les institutions de développement et à améliorer la qualité de l’économie de marché à orientation socialiste ; développer fortement la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; renouveler de manière fondamentale, complète, efficace l’éducation et la formation ; promouvoir l’industrialisation, la modernisation et la restructuration économique associées au renouvellement du modèle de croissance ; développer la culture, assurer le progrès et la justice sociale ; améliorer l'efficacité des affaires étrangères, l'intégration internationale...

Le Politburo a demandé au sous-comité socio-économique du XIVe Congrès national du Parti de perfectionner de toute urgence le Rapport évaluant les cinq ans de mise en œuvre de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021-2030, les orientations et les tâches du développement socio-économique des cinq ans, entre 2026 et 2030.

VNA/CVN