Le dirigeant Tô Lâm souligne le rôle de l'Académie nationale politique Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, le plus haut dirigeant vietnamien a souligné les grandes réalisations de générations de responsables et d'étudiants de l'Académie au cours des 75 dernières années.

Dans le contexte marqué par les exigences croissantes en matière de formation des cadres et de recherche scientifique qui contribuent à l'élaboration efficace de politiques visant à promouvoir le développement national, To Lam a exhorté à renouveler les tâches de formation, à améliorer l'éthique révolutionnaire, le tempérament politique, la volonté, l'idéologie, ainsi que la capacité de diriger et de gérer les étudiants.

Il s'agissait de prêter attention au développement d'un personnel qualifié, de renouveler les contenus de formation et de relier les études théoriques aux résultats pratiques, tout en fournissant une base scientifique pour la planification des orientations du Parti, des politiques et des lois de l'État.

À l'occasion, il a exigé de consolider la position de l'Académie comme exemple en matière de construction du Parti, de respect de la discipline dans les études et de destination pour la formation des responsables communistes.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a exprimé la certitude que l’Académie remplira toutes les tâches désignées par le Parti, l'État et le peuple, contribuant ainsi à assurer le succès de l’œuvre de Renouveau, de la construction et du développement de la Patrie.

À son tour, le membre du Politburo, directeur de l'Académie et président du Conseil théorique central, Nguyên Xuân Thang, a donné un bref aperçu de l'histoire du développement du centre et a souligné que l’Académie a formé des centaines de milliers de cadres supérieurs. et les niveaux intermédiaires du Parti et du système politique, qui ont la capacité de répondre aux tâches stratégiques de renouveau aux différentes étapes de l'histoire.

Pour sa part, la directrice de l'Institut de culture et développement, relevant de l'Académie, Vu Thi Phuong Hâu, a apprécié la responsabilité et le dévouement des enseignants de l’Académie et a réitéré la loyauté absolue du contingent d'enseignants envers le Parti, la Patrie et le peuple, ainsi que la contribution au développement national dans la nouvelle ère.

VNA/CVN