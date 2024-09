Le dirigeant Tô Lâm reçoit l’ambassadeur chinois He Wei

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 17 septembre à Hanoï, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, venu lui présenter ses lettres de créance et lui rendre une visite de courtoisie.

Le dirigeant Tô Lâm a demandé à l’ambassadeur de transmettre ses salutations au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et aux autres autorités chinoises. Il a également adressé ses remerciements aux hauts dirigeants chinois pour leur sympathie et leur soutien au Vietnam après le passage du typhon Yagi et ses efforts pour surmonter ses graves conséquences. Il a présenté les sincères condoléances des dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam aux hauts dirigeants et aux habitants des localités chinoises touchées par les récentes tempêtes historiques.

Le dirigeant vietnamien a chaleureusement félicité He Wei pour sa nomination en tant qu'ambassadeur de Chine au Vietnam dans le contexte où les relations entre les deux Partis, les deux pays, maintiennent une tendance de développement positive et ont atteint de nouveaux sommets historiques, et où les deux pays célébreront le 18 janvier 2025 le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Tô Lâm s’est déclaré convaincu que l'ambassadeur He Wei, au cours de son mandat au Vietnam, apporterait des contributions substantielles à la promotion de l'amitié et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux pays.

Il a souligné que le Vietnam attachait constamment de l'importance au développement de l'amitié traditionnelle et du partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine, considérant qu'il s'agissait d'un choix stratégique et d'une priorité absolue dans sa politique étrangère globale.

Il s’est déclaré réjoui du développement actif et intégral des relations entre les deux pays ces derniers temps, en particulier des visites historiques des plus hauts dirigeants des deux Partis et deux pays, établissant une nouvelle position pour les relations bilatérales, convenant de construire une communauté de destin Vietnam - Chine de portée stratégique, contribuant à apporter des avantages concrets aux peuples des deux pays ainsi qu’à maintenir la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

L'ambassadeur chinois He Wei a affirmé qu'il ferait de son mieux pour promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégral et la communauté de destin Vietnam - Chine de portée stratégique.

Il a souligné qu'il s'efforcerait d'encourager les ministères et localités chinois à se coordonner avec la partie vietnamienne afin de concrétiser les perceptions communes de haut niveau et les accords signés par les deux parties.

Il a également promis d’œuvrer pour renforcer les contacts réguliers de haut niveau afin d’intensifier la confiance politique, élargir la coopération substantielle dans le domaine de la défense et de la sécurité, approfondir la coopération économique, culturelle et sociale, promouvoir les échanges amicaux entre les peuples, maintenir une coordination étroite au sein des mécanismes multilatéraux et des forums internationaux, contrôler conjointement et mieux résoudre les désaccords en mer sur la base des accords de haut niveau et des perceptions communes, pour le bonheur des deux peuples et pour la paix et la stabilité dans la région.

