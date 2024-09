Impression d'un membre du Parti communiste allemand sur le Vietnam

Durant la période d'agression américaine au Vietnam, Stefan Natke, alors étudiant de 14 ans, s'est engagé dans la politique de gauche. Il a notamment participé à la distribution de dépliants pour encourager le peuple allemand à prendre part aux manifestations contre la guerre et à soutenir la cause vietnamienne.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

En sa qualité de membre du présidium fédéral du Parti communiste allemand et président du Parti à Berlin, Stefan Natke garde un souvenir vivace des œuvres du Président Hô Chi Minh, qu'il considère comme une empreinte marquante pour sa génération.

Ces propos ont été partagés par Stefan Natke lors d'une séance de travail avec l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, le 16 septembre, à Berlin.

Il a souligné que bien que le Vietnam et l'Allemagne soient confrontés aux mêmes défis mondiaux aujourd'hui, leurs approches pour résoudre ces problèmes diffèrent en raison de leurs orientations politiques distinctes.

De son côté, l'ambassadeur Vu Quang Minh a exprimé sa reconnaissance pour les échanges ouverts et les informations pertinentes partagées par Stefan Natke concernant les activités actuelles du Parti communiste allemand que le Vietnam pourrait étudier.

Le diplomate a également annoncé que le Vietnam se prépare actuellement aux congrès du Parti à tous les niveaux pour la période 2025-2030, dans le but d'élaborer une nouvelle stratégie de développement national. Dans ce contexte, l'échange d'idées et de théories avec le Parti communiste allemand est particulièrement précieux.

Il a exprimé la profonde gratitude du peuple vietnamien envers les amis allemands qui ont soutenu le Vietnam dans ses moments les plus difficiles. L'ambassadeur a souligné que sans le soutien important et le mouvement anti-guerre à l'échelle mondiale, notamment en Allemagne, la résistance du peuple vietnamien contre les impérialistes américains aurait pu se prolonger considérablement.

L'ambassadeur a exprimé le souhait que les deux pays et les deux partis communistes continuent de renforcer leur coopération amicale traditionnelle et s'unissent pour construire un monde de paix et de stabilité, propice au développement et à la prospérité de toutes les nations.

VNA/CVN