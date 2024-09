Promotion la coopération entre les deux capitales du Vietnam et du Laos

Dans le cadre de sa participation à la réunion des gouverneurs et maires des capitales de l'ASEAN (MGMAC) et du Forum des maires de l'ASEAN (AMF) en 2024 et de sa visite de travail à Vientiane du 17 au 19 septembre, la délégation de la ville de Hanoï dirigée par Trân Sy Thanh, président du Comité populaire municipal, a rendu une visite de courtoisie à Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), secrétaire du Comité du Parti de Vientiane et président du Conseil populaire de Vientiane et rencontré le gouverneur de la capitale Vientiane, Atsaphangthong Siphandone.

Lors de la rencontre, Anouphap Tounalom a affirmé que la visite de travail de la délégation hanoïenne au Laos contribuerait davantage à cultiver la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre la capitale des deux pays en particulier et les deux pays en général.

Anouphap Tounalom a espéré que les deux parties devront approfondir davantage leur coopération, devenant ainsi une relation de coopération intégrale et fera des relations de coopération amicale un modèle de coopération décentralisée entre le Laos et le Vietnam.

De son côté, Trân Sy Thanh a déclaré que ces derniers temps, les relations d’amitié et de coopération entre les deux capitales Hanoï et Vientiane ont toujours été entretenues et développées continuellement.

La capitale Hanoï continuera à prêter attention, à consacrer des ressources et à donner la priorité à la promotion forte et plus efficace des accords de coopération entre les deux capitales Hanoï et Vientiane, contribuant ainsi à la promotion du développement des deux capitales et à la stabilité et au développement commune de la région de l'Asie du Sud-Est.

Lors de la rencontre bilatérale avec la délégation de la capitale Vientiane, les deux parties se sont informées de la récente situation de développement socio-économique ont partagé les résultats de la mise en œuvre des objectifs et des tâches de développement socio-économique de chaque partie. Elles ont aussi échangé leurs expériences et leçons sur la construction et le développement de la capitale de chaque pays.

