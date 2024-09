Le Vietnam et l'Égypte souhaitent renforcer leur coopération

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a eu une conversation téléphonique avec le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'Immigration, Badr Abdelatty, le 17 septembre.

Badr Abdelatty a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens pour les graves conséquences laissées par le typhon Yagi, affirmant que l'Égypte se tient toujours aux côtés du Vietnam, s'unit à lui et le soutient, comme l'ont affirmé à plusieurs reprises les dirigeants des deux parties.

Il a réitéré que le Vietnam est un partenaire important de l'Égypte dans la région, soulignant qu'il existe de nombreuses possibilités pour les deux parties de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines de l'économie, de l'investissement et des échanges interpersonnels. L'Égypte est prête à créer les conditions les plus favorables pour les entreprises et les investisseurs vietnamiens en Égypte, a-t-il déclaré.

L'Égypte ayant signé des accords de libre-échange (ALE) avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR), les pays arabes et l'Afrique, les entreprises vietnamiennes peuvent profiter de ces accords pour augmenter leurs exportations de marchandises vers ces marchés puissants qui comptent au total deux milliards d'habitants, a-t-il déclaré.

Amitié traditionnelle

Bùi Thanh Son a remercié Badr Abdelatty pour ses condoléances suite aux dégâts causés par le typhon Yagi, affirmant que le partage et les encouragements opportuns de l'Égypte pendant les moments difficiles du Vietnam sont une démonstration claire de l'amitié traditionnelle et des relations étroites entre les deux pays.

Afin de promouvoir la coopération tous azimuts entre les deux pays, Bùi Thanh Son a suggéré que les deux parties maintiennent des réunions et des échanges de délégations à tous les niveaux, et continuent de se coordonner et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, en particulier l'ONU et le Mouvement des non-alignés.

Il a proposé que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour promouvoir la coopération de l'autre avec les organisations et les régions dont l'autre est membre, comme la Ligue arabe et l'ASEAN.

Coopération étroite

Les deux parties se sont engagées à coordonner étroitement leurs efforts et à préparer les rencontres de haut niveau entre les deux parties, tout en renforçant les liens entre les localités et les entreprises des deux pays et en améliorant l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale.

Elles se sont engagées à continuer de renforcer la coopération étroite entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, contribuant ainsi à promouvoir davantage l'amitié traditionnelle et la collaboration multiforme entre le Vietnam et l'Égypte.

À cette occasion, Bùi Thanh Son a invité Badr Abdelatty à se rendre au Vietnam au moment opportun. Le ministre égyptien a accepté l'invitation et a promis d'organiser la visite dès que possible.

