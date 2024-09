Le dirigeant Tô Lâm reçoit de nouveaux ambassadeurs étrangers à Hanoï

Photo : VNA/CVN

En recevant l’ambassadeur du Sri Lanka Poshitha Perera, le dirigeant Tô Lâm a félicité le Sri Lanka pour avoir surmonté les difficultés, maintenu la stabilité et réalisé une croissance économique positive, apportant des contributions importantes à la stabilité dans la région et dans le monde.

Il a noté que le mandat de travail de l’ambassadeur coïncide avec le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Sri Lanka (2025), ce qui offre une chance aux deux parties de renforcer les relations bilatérales.

Le dirigeant Tô Lâm a suggéré que les deux parties renforcent la confiance politique et multiplient les échanges de délégations et les rencontres à tous les niveaux. Il a affirmé que le Vietnam s’engageait à soutenir le Sri Lanka dans le développement agricole, à promouvoir les échanges interpersonnels et le développement du tourisme, et à renforcer les activités commerciales entre les deux pays.

Il a convenu du lancement d’une ligne aérienne directe entre les deux pays pour créer des conditions favorables aux échanges populaires. Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour que le Sri Lanka puisse élargir ses liens avec l’ASEAN, a-t-il déclaré, s’engageant à soutenir le Sri Lanka dans les forums multilatéraux, en particulier les Nations unies.

Pour sa part, Poshitha Perera s’est réjoui du développement des relations bilatérales, estimant qu’il s’agissait d’une base pour une expansion plus percutante de la coopération entre les deux pays.

Passant en revue les liens traditionnels entre les deux pays, il a rappelé que le Président Hô Chi Minh s’était rendu au Sri Lanka à trois reprises. Le peuple sri-lankais garde toujours à l’esprit l’image du Président Hô Chi Minh, a-t-il déclaré.

Notant que les deux parties ont bénéficié d’une collaboration croissante, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture et des affaires religieuses, le diplomate a déclaré qu’il espérait que les deux pays renforceraient leur coopération agricole à l’avenir. Il a exprimé son espoir que pendant son mandat, une ligne aérienne directe entre les deux nations soit lancée pour renforcer les échanges interpersonnels et la coopération touristique.

Recevant l’ambassadeur d’Autriche, Philippo Agathonnos, le dirigeant Tô Lâm a souligné que le Vietnam attachait toujours de l’importance au développement de l’amitié et de la coopération traditionnelles avec l’Autriche, et s’est réjouie des progrès remarquables de la coopération dans divers domaines tels que la politique et la diplomatie, l’économie, la coopération au développement et les échanges entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

En particulier, l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau à travers tous les canaux, a créé des motivations importantes pour l’expansion de la coopération entre les deux pays, a-t-il déclaré.

Le dirigeant Tô Lâm a hautement apprécié la mise en œuvre efficace des projets communs entre les deux pays au fil des ans, qui ont apporté des contributions positives au développement socio-économique du Vietnam. La collaboration bilatérale dans la culture, l’éducation, la science et la technologie, le tourisme et les échanges interpersonnels s’est également élargie, a-t-il noté.

Il a suggéré que pendant son mandat de travail au Vietnam, l’ambassadeur autrichien travaillera à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au niveau de haut niveau, pour renforcer davantage la confiance politique, motivant ainsi la coopération dans d’autres domaines.

Dans le même temps, les deux parties devraient travailler en étroite collaboration pour tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), tout en encourageant et en créant des conditions favorables pour que les entreprises autrichiennes renforcent la coopération, l’investissement et le transfert de technologie au Vietnam, a-t-il déclaré.

Le dirigeant Tô Lâm a également proposé à Philippo Agathonnos de conseiller au Parlement autrichien de finaliser les procédures de ratification de l’Acord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) dans les meilleurs délais afin de créer des conditions optimales pour la promotion d’une coopération d’investissement égale et mutuellement avantageuse entre les deux parties et pour les entreprises autrichiennes au Vietnam.

Il a également exprimé sa conviction que l’ambassadeur apportera des contributions positives au renforcement de l’amitié traditionnelle et de la coopération tous azimuts entre le Vietnam et l’Autriche. Agathonnos a exprimé ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens pour les graves dégâts causés par le typhon Yagi.

Il a souligné qu’après plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques, la coopération entre le Vietnam et l’Autriche s’est approfondie dans divers domaines, tels que la politique, la diplomatie, l’économie, les échanges populaires et la culture.

Le diplomate a également hautement apprécié la coopération entre l’UE et le Vietnam, soulignant que cela constitue une condition favorable pour promouvoir davantage la coopération multiforme entre les deux pays dans les temps à venir.

L’Autriche dispose également d’atouts en matière de cybersécurité et de recherche et sauvetage, et est désireuse de coopérer avec le Vietnam, a noté le diplomate, affirmant que pendant son mandat, il s’efforcera de promouvoir davantage une coopération étendue et approfondie entre le Vietnam et l’Autriche, ainsi que d’autres pays de l’UE.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le dirigeant Tô Lâm a reçu les lettres de créance présentées par 14 ambassadeurs du Costa Rica, de Malte, du Soudan, de Zambie, de Maurice, d’Ouganda, du Ghana, d’Éthiopie, de Guinée-Bissau, du Rwanda, de Gambie, de Sierra Leone, du Botswana et du Bhoutan.

Il a chaleureusement accueilli les ambassadeurs qui ont été nommés pour assumer leurs fonctions au Vietnam. Le Vietnam se souvient toujours et apprécie profondément le soutien précieux des peuples du monde entier au Vietnam, a-t-il déclaré, affirmant que tout au long de près de 80 ans de développement du Vietnam, le soutien et l’assistance des amis internationaux, y compris les pays représentés par les ambassadeurs, ont été indispensables.

Après ses près de 40 ans de renouveau, le Vietnam se trouve à un nouveau tournant historique, entrant dans une « nouvelle ère, l’ère de l’essor du Vietnam, a-t-il déclaré.

Conditions favorables aux ambassadeurs

Selon le dirigeant vietnamien, d’un pays ravagé par la guerre, le Vietnam est désormais connu comme un symbole de paix, de stabilité et d’hospitalité, ainsi qu’une destination attrayante pour les touristes et les investisseurs internationaux. Le pays est devenu l’une des 40 plus grandes économies du monde, avec un commerce classé parmi les 20 premières au monde. Il a établi des relations diplomatiques avec 193 pays, y compris des partenariats stratégiques et des partenariats globaux avec 30 nations.

Au milieu des fluctuations mondiales actuelles, le Vietnam reste déterminé dans sa politique étrangère d’"indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, et de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures" et "d’être un ami, un partenaire fiable et un membre proactif et responsable de la communauté internationale".

Il a exprimé sa conviction que grâce à la coopération et aux efforts conjoints, le Vietnam et d’autres pays peuvent construire ensemble un monde pacifique et durable, établir un ordre politique et économique international équitable basé sur les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, et relever les défis communs mondiaux.Exprimant son désir de continuer à recevoir le soutien et la coopération étroite des amis et partenaires du monde entier, le dirigeant Tô Lâm a déclaré qu’il espérait que les diplomates rempliraient bien leur rôle de "ponts" favorisant l’amitié et la coopération, contribuant à élever davantage les relations entre le Vietnam et les pays qu’ils représentent.

Le Vietnam offrira des conditions favorables aux ambassadeurs pour qu’ils accomplissent avec succès leurs missions, a-t-il souligné.

VNA/CVN