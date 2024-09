La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée à Sydney

Photo : AFP/VNA/CVN

Environ 500 invités ont assisté à l’événement, dont des responsables de l’État de Nouvelle-Galles du Sud et de la ville de Sydney, des représentants des consulats d’autres pays à Sydney, ainsi que des experts, des universitaires, des intellectuels, des dirigeants d’entreprises et d’industries et des Vietnamiens en Australie.

Dans son discours, Nguyên Dang Thang, consul général en charge des États de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland et d’Australie-Méridionale, a souligné les réalisations exceptionnelles du Vietnam dans tous les domaines, de la politique, de l’économie, de la société à la culture, au cours des 79 dernières années.

Le Vietnam d'aujourd'hui

D’un pays ravagé par la guerre, il est aujourd’hui connu comme un symbole de paix, de stabilité et d’hospitalité, un centre de commerce et d’investissement et une destination préférée des touristes internationaux. Le Vietnam est devenu l’une des 40 premières économies du monde et l’une des 20 premières en termes de chiffre d’affaires commercial. Il est également membre important de 16 accords de libre-échange couvrant 60 économies clés dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Le pays a établi des relations diplomatiques avec 193 États et des partenariats stratégiques et globaux avec 30 d’entre eux, dont tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Il est également membre actif de plus de 70 organisations régionales et internationales.

Ces grandes réalisations sont attribuables au patriotisme, à la solidarité, à l’autonomie, au talent et aux efforts du peuple vietnamien, ainsi qu’à l’aide sincère et efficace des amis du monde entier, dont l’Australie, a-t-il affirmé.

Avenir brillant

En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et l’Australie, Nguyên Dang Thang a déclaré que lorsque les deux pays ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2023, il a exprimé sa conviction que les réalisations qu’ils ont obtenues au cours du dernier demi-siècle fourniront une base solide pour un avenir plus brillant des relations bilatérales.

Cette conviction s’est rapidement réalisée en mars 2024, lorsque les Premiers ministres vietnamien et australien ont publié une déclaration sur l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral - le plus haut niveau de partenariat du Vietnam avec un autre pays, a poursuivi le diplomate.

À cette occasion, il a remercié l’Australie pour son aide opportune et précieuse au Vietnam pour l’aider à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Au nom du Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud Chris Minns, Michael John Daley, membre de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Galles du Sud et procureur général de l’État australien, a adressé ses salutations à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam.

Il s’est réjoui des relations bilatérales florissantes et étroites, notant que le Vietnam est considéré comme l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région, tirée par la fabrication orientée vers l’exportation, les investissements directs étrangers et la demande croissante sur les marchés intérieurs et internationaux.

Les deux pays partagent une aspiration à la paix et à la prospérité régionales, a ajouté Michael John Daley, soulignant qu’ils se tiendront côte à côte pour le bien de la paix et du respect du droit international.

