Diên Biên et trois provinces lao renforcent leur coopération

Photo : VNA/CVN

Présentant l’événement, le chef de la Commission de contrôle du PCV de Diên Biên, Nguyên Sy Quân, a souligné l’importance de la visite de la délégation lao, affirmant qu’elle contribuait à renforcer l’amitié et la coopération entre les localités, renforçant ainsi davantage la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Les deux parties ont examiné les résultats de leur coopération depuis 2022 et ont partagé des informations relatives à leurs activités, à leurs structures organisationnelles et des expériences en matière de contrôle, de surveillance et d’application de la discipline. Elles ont convenu des orientations de coopération pour la période 2024-2026

Elles continueront à renforcer les activités de communication et d’éducation sur la tradition révolutionnaire, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux partis et les deux États, ainsi que les relations entre Diên Biên et les provinces du Nord du Laos.

VNA/CVN