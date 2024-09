Les condoléances et les aides continuent à affluer au Vietnam après le typhon Yagi

En signe de solidarité et de sympathie avec le Vietnam suite aux dégâts causés par le typhon Yagi, les dirigeants des pays du monde entier ont continué d’envoyer des lettres, des télégrammes et des messages de condoléances au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En signe de solidarité et de sympathie avec le Vietnam suite aux dégâts causés par le typhon Yagi, les dirigeants des pays du monde entier ont continué d’envoyer des lettres, des télégrammes et des messages de condoléances au secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, au Premier ministre Pham Minh Chinh et au président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Dans leurs messages, le chef de l’État par intérim du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, le Premier ministre Hun Manet et le président de l’Assemblée nationale Khuon Sudary ont exprimé leur confiance dans la capacité du Vietnam à surmonter cette dure épreuve avec résilience.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a affirmé la volonté de l’Inde de soutenir le Vietnam, en aidant les personnes touchées par le typhon à surmonter les difficultés et à rétablir la normalité dans leur vie.

Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon s’est engagé à aider le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon et à retrouver la stabilité dès que possible.

Le pape François, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, et le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, ont également envoyé des messages de condoléances, exprimant leur sympathie au Vietnam pour les pertes causées par le typhon.

Les ministres des Affaires étrangères du Cambodge, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, de l’Égypte, de la Biélorussie, de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, de la République tchèque et des Seychelles ont envoyé des télégrammes au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

Les ministères des Affaires étrangères et les ambassades de divers pays ont également présenté leurs condoléances sur leurs sites Web et leurs plateformes de médias sociaux, exprimant leur sympathie pour les dommages subis par le peuple vietnamien.

En outre, pour aider le Vietnam à se rétablir, les pays et de nombreuses organisations internationales ont rapidement fourni une aide financière, des équipements, des fournitures essentielles et une assistance spécialisée.

Jusqu’au 16 septembre, 20 pays et organisations s’étaient engagés ou prévoyaient de fournir plus de 22 millions d'USD d’aide, ainsi que des équipements pour les abris, l’eau potable, l’assainissement, etc.

En réponse à l’appel du Front de la Patrie du Vietnam, les communautés vietnamiennes à l’étranger ont contribué à hauteur de plus de 600 millions de dôngs (24.444 USD). En outre, elles se sont mobilisées et ont fait don de 19 milliards de dôngs.

VNA/CVN