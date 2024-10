Le NIC va bientôt former neuf industries technologiques prioritaires au Vietnam

Le Centre national d’innovation du Vietnam (Vietnam National Innovation Center-NIC) relevant du ministère du Plan et de l’Investissement a été créé le 2 octobre 2019 par la décision n° 1269/QD-TTg du Premier ministre et vise à soutenir et à développer un écosystème de start-up au Vietnam et à promouvoir l’innovation ainsi que le modèle de croissance fondé sur le développement scientifique et technologique.

Parlant des réalisations et de l'orientation des activités du NIC, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, souligne que le NIC est le noyau de l'écosystème d'innovation du Vietnam, ayant pour tâche de combiner l'État avec les entreprises, les instituts, les écoles et les centres de recherche, les institutions financières, pour soutenir la recherche en nouvelles technologies, les start-up, les entreprises.

L’objectif principal du NIC est de construire, développer l’écosystème et diriger l’innovation au Vietnam, a indiqué le ministre Nguyên Chi Dung.

Selon le ministre Nguyên Chi Dung, le NIC est né dans des circonstances extrêmement difficiles et éprouvantes. Ces cinq dernières années, ce centre a surmonté d’innombrables difficultés pour fonctionner. Avec le soutien du gouvernement, du Premier ministre, des ministères et des branches, il existe jusqu'à présent essentiellement des institutions pour l'innovation en général.

Jusqu’à maintenant, deux installations ont été créées, l'une se trouve dans le bâtiment dans la rue Tôn Thât Thuyêt, à Hanoï, fonctionnant très efficacement. Elle est considérée actuellement comme l'un des meilleurs centres du Vietnam.

L'installation de Hoà Lac a été construite à grande échelle avec un parrainage étranger, avec la formation progressive de neuf industries technologiques prioritaires. Ce bâtiment a été élu par l'organisation de classement mondial basée à Singapour comme l'un des deux meilleurs bâtiments commerciaux d'Asie 2024, a indiqué le ministre Nguyên Chi Dung.

Des centaines de grandes et petites entreprises ont bénéficié de ce centre, notamment pour soutenir la transformation numérique des entreprises.

Le NIC a fait beaucoup de choses en peu de temps, mais ce n'est que le début. Il est nécessaire de faire du NIC un centre moderne, conforme aux normes internationales et à l'échelle régionale, aidant ainsi le Vietnam à devenir une destination d’innovation dans la région et dans le monde, a insisté le ministre Nguyên Chi Dung.

Pour promouvoir les activités d'innovation en général et NIC en particulier, le ministre Nguyên Chi Dung a déclaré qu'il serait avant tout nécessaire de former un mécanisme politique complet, synchrone, unifié.

Deuxièmement, en termes d'installations, les centres de recherche, les laboratoires et les zones d'hébergement pour les experts doivent être achevés pour retenir les experts.

Troisièmement, former rapidement neuf industries technologiques, notamment la fabrication intelligente, les villes intelligentes, les communications numériques, la cybersécurité, l'environnement, la santé, les semi-conducteurs, l'hydrogène...

Dans un avenir proche, le NIC se verra également confier une tâche importante de gérer le programme de formation visant à développer les ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs. Il s'agit d'un objectif très ambitieux et stratégique, d'ici 2050, de former au moins 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs, pour les fournir le marché vietnamien et éventuellement les pays étrangers.

Les ressources humaines sont une ressource très importante du Vietnam et la formation est cruciale pour que le pays dispose de ressources humaines qualifiées pour répondre aux demandes nationales et mondiales, a expliqué le ministre Nguyên Chi Dung.

