Des efforts concertés aident les communautés sinistrées à reconstruire leur vie

Les efforts déployés pour aider les populations touchées par les catastrophes naturelles à se rétablir et à stabiliser leur vie étaient au cœur d’un séminaire organisé dimanche 14 décembre à Hanoi par l’Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues (VDDMA), relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Cet événement a réuni des représentants de la VDDMA, du Centre national de prévision hydrométéorologique et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Vietnam.

Lors du séminaire, Nguyên Van Tiên, directeur adjoint de la VDDMA, a souligné la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et anormaux dans toutes les régions tout au long de l’année. Des tempêtes violentes hors saison et des inondations historiques ont causé d’importantes pertes humaines et matérielles.

Malgré les difficultés liées à la transition vers un modèle d’administration locale à deux niveaux, des mesures opportunes et à long terme, mises en œuvre par les dirigeants du Parti et de l’État, ont permis de minimiser les dégâts.

Selon Nguyên Van Tiên, le Centre du pays a été le plus touché, avec 1.635 maisons effondrées et plus de 39.000 autres gravement endommagées. En réponse, le Premier ministre a publié la dépêche officielle N°234/CD-TTg le 30 novembre, lançant la ''Campagne Quang Trung'' pour réparer et reconstruire rapidement les maisons des familles sinistrées dans les provinces allant de Hà Tinh à Lâm Dông.

La campagne vise à mobiliser les forces armées, la police, les syndicats de jeunes et de femmes, les anciens combattants, les entreprises et l’ensemble du système politique afin d’achever la réparation des maisons gravement endommagées d’ici le 31 décembre et de terminer la reconstruction et la réinstallation des ménages sinistrés d’ici le 31 janvier 2026.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de garantir aux populations des zones sinistrées un logement sûr et une vie stable avant le Nouvel An lunaire 2026.

En matière de prévention des catastrophes, la campagne est perçue comme un catalyseur pour une reprise plus rapide et plus durable, allant au-delà de la simple restauration des logements pour renforcer les infrastructures essentielles, accroître la résilience des communautés et consolider la confiance du public envers le Parti et le Gouvernement.

Parallèlement, les partenaires internationaux ont fourni et promis une aide d’environ 21,01 millions de dollars américains, dont 9,75 millions de dollars américains en espèces et en nature par l’intermédiaire de la VDDMA. Cette aide comprend notamment de l’eau potable, des filtres à eau et des articles ménagers, un soutien aux moyens de subsistance agricoles, des matériaux pour la réparation des abris et du matériel pédagogique.

L’UNICEF est un partenaire de premier plan, accompagnant les autorités dans les opérations de secours dans les zones montagneuses du nord et du centre du Vietnam. Le 10 décembre, des représentants de la VDDMA et de Plan International Vietnam ont distribué de l’argent et des produits de première nécessité à 230 ménages et à 106 femmes enceintes et handicapées dans les communes de Go Nôi et Thuong Duc, à Dà Nang.

Pour l’avenir, Nguyên Van Tiên a indiqué que les priorités incluent la révision et l’institutionnalisation des directives du Parti en un cadre juridique et politique complet pour la prévention des catastrophes en 2026 ; la mise à niveau des normes techniques pour les infrastructures résilientes aux catastrophes ; l’ajustement de la gestion des réservoirs pour privilégier la prévention des inondations en aval ; et l’accélération de la transformation numérique, de l’innovation et du développement d’une base de données nationale de gestion des catastrophes.

Le représentant de l’UNICEF, Ly Phat Viêt Linh, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à soutenir les communautés touchées par les catastrophes, en mettant l’accent sur l’accès à l’eau potable, les fournitures scolaires, l’aide financière, la nutrition infantile et le soutien en santé mentale.

Par ailleurs, le Dr. Hoàng Phuc Lâm, directeur adjoint du Centre national de prévision hydrométéorologique, a noté que l’année 2025 a été marquée par un nombre record de 21 tempêtes et dépressions tropicales en Mer Orientale, ainsi que par des inondations historiques généralisées à travers le pays.

Il a prévu une activité orageuse proche de la moyenne pluriannuelle en 2026, avec des risques de vagues de froid intenses dans le nord en début d’année et de pluies hors saison dans les hauts plateaux du Centre et les régions du Sud pendant la saison sèche.

