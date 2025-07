Des VinFast VF 8 d’occasion certifiées en usine avec Green Future

Green Future (GF), pionnier dans le domaine de la vente de véhicules électriques d’occasion, annonce la commercialisation de la gamme VinFast VF 8 d’occasion haut de gamme, inspectée et certifiée directement à l’usine VinFast. Grâce à un historique d’usage transparent et à un processus de contrôle rigoureux conforme aux normes du constructeur, les modèles VF 8 proposés par les concessionnaires GF représentent une solution économique et rassurante pour les clients, tout en favorisant activement la transition écologique au Vietnam.

En tant que seul distributeur de véhicules d’occasion du marché capable de renvoyer les voitures à l’usine officielle pour inspection, réparation et remplacement de pièces, GF garantit la qualité de 100% des véhicules qu’il met en vente.

Chaque VF 8 est soumise à un processus de vérification strict en 139 étapes à l’usine VinFast avant d’être proposée à la revente. Toutes les voitures sont rénovées - extérieur, intérieur, remplacement de pièces détachées, voire du système de suspension si nécessaire - afin de garantir un état optimal avant livraison.

Après inspection et rénovation, GF classe les véhicules en trois catégories : Signature, Selected et Standard, selon leur état réel, avec une tarification correspondante. La catégorie Signature offre une qualité proche du neuf (carrosserie, habitacle, mécanique, logiciels), avec des prix allant de 700 millions de dôngs (modèle 2022) à plus de 900 millions de dôngs (version Plus produite en 2023).

Ce tarif inclut également plusieurs équipements déjà installés, comme les films solaires ou les tapis de sol, ce qui permet de réduire considérablement les coûts par rapport à un véhicule neuf.

S’agissant de la provenance, GF garantit que 100% des VF 8 d’occasion mises en vente ont été soigneusement sélectionnées, avec un historique d’utilisation parfaitement clair.

Sur le plan financier, GF propose des solutions de crédit bancaire attractives, avec des taux compétitifs à partir de 5,5%/an, et un processus d’achat simplifié, garantissant une expérience fluide pour les clients.

De manière exceptionnelle, pour encourager le passage des moteurs thermiques à l’électrique, GF offre une remise de 70 millions de dôngs aux clients échangeant leur ancienne voiture thermique contre une VF 8. Pour bénéficier de cette offre, le client doit posséder son ancien véhicule depuis au moins trois mois et immatriculer la VF 8 achetée chez GF à son nom propre.

Pham Quôc Hùng, directeur général de Green Future au Vietnam, déclare : "Nous sommes fiers de proposer des VinFast VF 8 d’occasion dont la qualité est certifiée selon les standards de l’usine, avec un historique clair - une première sur le marché de l’occasion. Grâce à nos solutions de financement souples, nous sommes convaincus que chaque client pourra trouver la voiture idéale selon ses besoins et son budget. Ensemble, avec GF, construisons un avenir de mobilité plus verte au Vietnam".

Avec ses atouts exclusifs - transparence sur l’origine, certification en usine, solutions financières avantageuses et services personnalisés - la VF 8 proposée par GF représente aujourd’hui l’option haut de gamme la plus compétitive sur le marché de l’occasion. C’est aussi un geste fort de GF pour accélérer la transition écologique au Vietnam.

Texte et photo : Minh Thu/CVN