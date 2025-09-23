La Maison Blanche rejette l'offre de dialogue de Maduro

La Maison Blanche a rejeté lundi 22 septembre l'offre de dialogue du président Nicolas Maduro à son homologue Donald Trump, alors que les États-Unis mènent des opérations antidrogue au large des côtes vénézuéliennes jugées comme " une menace " par Caracas.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les chefs de l'opposition vénézuélienne ont ce même jour soutenu le déploiement américain, l'estimant "nécessaire pour démanteler la structure criminelle qui reste le seul obstacle au rétablissement de la souveraineté populaire au Venezuela", selon l'ex-candidat à la présidentielle, Edmundo Gonzalez Urrutia.

Les États-Unis ont déployé il y a près d'un mois huit navires et un sous-marin dans la mer des Caraïbes et ont affirmé qu'au moins trois embarcations de présumés trafiquants de drogue en provenance du Venezuela ont été détruites, tuant 14 personnes.

Ils accusent également Nicolas Maduro de trafic de drogue et ont mis sa tête à prix. Le président vénézuélien dément et a invité Donald Trump, dans une lettre rendue publique dimanche, à "préserver la paix par le dialogue".

Interrogée sur cette main tendue, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré lundi que cette lettre contenait "beaucoup de mensonges" et a répété que le président américain était "prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin au trafic illégal de drogues létales du Venezuela vers les États-Unis".

Il s'agit d'"une première lettre, je lui en enverrai certainement d'autres", a répondu M. Maduro lundi soir dans son émission de télévision hebdomadaire, affirmant que son objectif était de "défendre la vérité du Venezuela".

Pour le ministre vénézuélien de la Défense Vladimir Padrino Lopez, le déploiement américain dans les eaux internationales au large du Venezuela et les frappes menées constituent une "guerre non déclarée".

Il estime que les occupants des bateaux suspectés de trafic de drogue ont été "exécutés sans droit à la défense" et assure que les forces armées vénézuéliennes sont prêtes à répondre à une éventuelle intervention américaine.

Selon Caracas, des milliers de Vénézuéliens ont rejoint la Milice, un corps militaire constitué de civils.

AFP/VNA/CVN