L'AIEA ne voit aucune menace pour la sûreté nucléaire de la centrale de Koursk

"L'AIEA suit les rapports sur les derniers développements et dispose de canaux de communication avec les deux parties au conflit. Pour l'instant, il n'y a pas de raisons de s'inquiéter pour la sécurité nucléaire", a déclaré le service de presse de l'organisation à l'agence TASS.

L'agence a ajouté que le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, considère que les attaques armées contre des centrales nucléaires sont inacceptables.

L’attaque massive des forces armées ukrainienne contre la région de Koursk a débuté mardi 6 août. Des alertes aux missiles ont été déclenchées à plusieurs reprises sur le territoire de la région. À la suite des bombardements et des attaques de drones ukrainiens, au moins 5 civils de la région de Koursk sont décédés et 34 ont été blessés, dont 9 enfants.

D’après les informations du ministère russe de la Défense, les unités du groupe Nord des forces russes, conjointement avec le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB), ont bloqué en 24 heures l’avancée de l’armée ukrainienne et les tentatives de percée dans les districts de Soudja et de Korenevo de la région de Koursk. Sur l’axe de Koursk, Kiev a perdu 660 soldats et 82 unités d’équipements.

TASS/VNA/CVN