Les dirigeants mondiaux demandent un engagement renouvelé envers la Charte des Nations unies

Les dirigeants mondiaux ont demandé un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme et des principes fondateurs de la Charte des Nations unies lors d'une session spéciale de l'Assemblée générale qui a marqué le 80 e anniversaire de l'organisme international.

Le thème de la réunion historique de cette année, "Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme", a été souligné dans plusieurs discours, tout comme la nécessité de renforcer la Charte des Nations unies, née des ruines de la Seconde Guerre mondiale. D'une durée d'une heure, cette commémoration a mêlé réflexions historiques et appels urgents.

À cette occasion, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a averti, soulignant les conflits, la faim et le chaos climatique, que les principes directeurs de l'organisme "subissent une agression comme jamais auparavant".

"Pour relever ces défis, nous devons non seulement défendre les Nations Unies, mais nous devons aussi les renforcer", a-t-il déclaré, évoquant les initiatives de réforme, notamment le Pacte pour l'avenir et le processus UN80. "La seule voie à suivre est ensemble. Levons-nous à ce moment avec clarté, courage et conviction. Et réalisons la promesse de paix", a-t-il ajouté.

De son côté, Annalena Baerbock, la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, a noté que la 80e année des Nations unies est célébrée à un moment décisif. "Nous devons choisir le bon chemin, pour montrer au monde que nous pouvons être mieux ensemble", a-t-elle dit, ajoutant que "mieux ensemble" est plus qu'une devise, mais une vérité durement gagnée et un engagement pour les 80 prochaines années.

