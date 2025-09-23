L'Initiative pour la gouvernance mondiale renforce le rôle de l'ONU

Il y a huit décennies, les Nations unies sont nées des cendres de la Seconde Guerre mondiale, ouvrant un nouveau chapitre dans la quête collective de l'humanité pour la paix, la sécurité et le développement. Aujourd'hui, alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à New York pour commémorer son 80 e anniversaire, la question centrale est claire : comment construire un système de gouvernance mondiale plus efficace et plus inclusif ?

Les enjeux n'ont jamais été aussi importants. La résurgence d'une mentalité de Guerre froide, l'hégémonisme et le protectionnisme érodent la confiance mutuelle, attisent les frictions géopolitiques et aggravent les déficits en matière de paix, de développement et de gouvernance. Dans le même temps, les pays en développement restent sous-représentés dans le processus de prise de décision mondial, tandis que l'autorité et l'efficacité des Nations unies sont soumises à des pressions croissantes.

Ce dont le monde a besoin aujourd'hui n'est pas moins de multilatéralisme, mais plus de multilatéralisme. Renforcer le rôle central des Nations unies et défendre les principes de la Charte des Nations unies sont les meilleurs moyens d'honorer sa mission fondatrice. Dans ce contexte, la Chine a présenté l'Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM), qui offre une voie opportune et concrète pour aller de l'avant.

Cette initiative repose sur cinq concepts fondamentaux : respecter l'égalité souveraine, se conformer à l'état de droit international, pratiquer le multilatéralisme, promouvoir une approche centrée sur le peuple et se concentrer sur la prise de mesures concrètes. En parfaite conformité avec la Charte des Nations unies, ces principes fournissent un cadre permettant de rendre la gouvernance mondiale plus équitable, plus inclusive et plus efficace. En substance, l'IGM est un autre bien public mondial que la Chine offre au monde.

Son importance s'accentue par les crises de notre époque. Des conflits et de la famine à Gaza à l'accélération de l'urgence climatique dans l'Arctique, en passant par le potentiel perturbateur de l'intelligence artificielle, les défis actuels sont profondément interconnectés et exigent des solutions coopératives. Sans actions concrètes, l'ambition d'améliorer la gouvernance reste des paroles vides.

Le thème de l'Assemblée générale des Nations unies de cette année, "Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'Homme," reflète l'urgence du moment. La revitalisation de la coopération multilatérale est la seule voie à suivre, et l'IGM offre un plan d'action concret pour guider cet effort.

À ce moment charnière, le monde doit renouveler les valeurs fondatrices des Nations unies que sont la solidarité et la coopération. En adhérant à l'IGM et en s'engageant à consulter, à contribuer conjointement et à partager les bénéfices, l'humanité peut construire un système de gouvernance capable d'assurer la paix durable, la sécurité et la prospérité commune pour tous.

