Poutine expose les priorités pour la coopération militaro-technique russe

Le président russe Vladimir Poutine a dressé un bilan et défini les priorités pour le développement de la coopération militaro-technique (CMT) de la Russie avec les pays étrangers, a rapporté le service de presse du Kremlin.

"Le système russe de CMT a démontré son efficacité et sa grande résilience en 2025. Les produits militaires ont été fournis à plus de 30 pays à travers le monde, et le montant des recettes en devises a dépassé 15 milliards de dollars", a déclaré le président russe vendredi lors d'une réunion de la Commission sur la CMT.

M. Poutine a indiqué que les résultats obtenus permettent de dégager des fonds supplémentaires pour moderniser les entreprises de l'industrie de défense, étendre les capacités de production et mener des recherches scientifiques prospectives.

Le dirigeant russe a en outre affirmé qu'en 2026, le volume des exportations militaires russes devrait augmenter de manière significative, et que les domaines prioritaires pour le développement de la coopération militaro-technique seront la Communauté des États indépendants, l'Organisation du Traité de sécurité collective et les pays africains.

