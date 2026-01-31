Venezuela : la présidente par intérim annonce une amnistie générale

La présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez a annoncé vendredi 30 janvier une amnistie générale, la fermeture de l'Hélicoïde, redoutée prison politique, ainsi qu'une réforme judiciaire, lors d'une déclaration devant la Cour suprême de justice (TSJ), moins d'un mois après la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine.

>> La présidente par intérim du Venezuela tient son premier conseil des ministres depuis la capture de Maduro

>> La présidente par intérim rencontre des diplomates de l'UE, de Suisse et du Royaume-Uni

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons décidé de promouvoir une loi d'amnistie générale couvrant toute la période de violence politique de 1999 à aujourd'hui", a lancé Mme Rodriguez, précisant que la loi sera présentée à l'Assemblée nationale.

La présidente a aussi promis la fermeture de la prison de l'Hélicoïde : "Nous avons décidé que les installations de l'Hélicoïde, qui servent aujourd'hui de centre de détention, deviennent un centre social, sportif, culturel et commercial pour la famille policière et pour les communautés voisines".

Elle va aussi organiser "une grande consultation nationale pour un nouveau système judiciaire" alors que ONG et opposition l'accusent d'être corrompu et inféodé au pouvoir.

Les personnages les plus puissants de l'État, le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello, le président de l'Assemblée Jorge Rodriguez, le ministre de la défense Vladimir Padrino Lopez et le procureur général de la République Tarek William Saab, assistaient à la cérémonie.

AFP/VNA/CVN

