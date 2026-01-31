>> La présidente par intérim du Venezuela tient son premier conseil des ministres depuis la capture de Maduro
>> La présidente par intérim rencontre des diplomates de l'UE, de Suisse et du Royaume-Uni
|Photo distribuée par la présidence vénézuélienne le 30 janvier de la présidente par intérim Delcy Rodríguez, lors de son discours devant la Cour suprême de justice à Caracas.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Nous avons décidé de promouvoir une loi d'amnistie générale couvrant toute la période de violence politique de 1999 à aujourd'hui", a lancé Mme Rodriguez, précisant que la loi sera présentée à l'Assemblée nationale.
La présidente a aussi promis la fermeture de la prison de l'Hélicoïde : "Nous avons décidé que les installations de l'Hélicoïde, qui servent aujourd'hui de centre de détention, deviennent un centre social, sportif, culturel et commercial pour la famille policière et pour les communautés voisines".
Elle va aussi organiser "une grande consultation nationale pour un nouveau système judiciaire" alors que ONG et opposition l'accusent d'être corrompu et inféodé au pouvoir.
Les personnages les plus puissants de l'État, le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello, le président de l'Assemblée Jorge Rodriguez, le ministre de la défense Vladimir Padrino Lopez et le procureur général de la République Tarek William Saab, assistaient à la cérémonie.
AFP/VNA/CVN