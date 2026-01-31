Le chef de l'ONU alerte sur son "effondrement financier imminent"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tiré vendredi 30 janvier la sonnette d'alarme, avertissant les États membres d'un " effondrement financier imminent " de l'organisation si certains rechignent toujours à payer.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'institution a "déjà surmonté" des périodes délicates sur le plan financier "mais la situation actuelle est radicalement différente", estime M. Guterres dans une lettre aux pays membres consultée par l'AFP.

En cause, les "décisions" de pays qu'il ne cite pas "de ne pas honorer des contributions obligatoires finançant une part significative du budget ordinaire approuvé".

Les États-Unis ont ces derniers mois refusé d'honorer ou retardé certains payements obligatoires et réduit leurs financements à certaines agences onusiennes.

Début janvier, Donald Trump a ordonné le retrait du pays de 66 organisations internationales "qui ne servent plus les intérêts américains", parmi lesquelles 31 liées à l'ONU.

Le président américain a par ailleurs lancé un "Conseil de paix", destiné au départ à la mise en œuvre de son plan pour Gaza.

Bien que plus de 150 États membres (sur 193) aient versé leur dû, les Nations unies ont terminé l'année 2025 avec 1,6 milliard de dollars de cotisations impayées, soit plus du double de 2024.

Et l'institution est confrontée à un "problème connexe" affectant plus encore sa trésorerie : elle doit rembourser aux États membres les dépenses non engagées, a expliqué lors d'un point presse Farhan Haq, l'un des porte-parole du chef de l'organisation.

AFP/VNA/CVN