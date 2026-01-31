Le parquet sud-coréen fait appel du verdict rendu contre l'ex-Première dame Kim pour manipulation boursière et corruption

Le procureur spécial sud-coréen a fait appel vendredi 30 janvier d'un jugement rendu en première instance concernant l'ex-Première dame Kim Keon-hee, acquittée d'accusations liées à une présumée manipulation du cours de bourse et d'autres chefs d'accusation.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon lui, en prenant cette décision d'acquitter Mme Kim de plusieurs chefs d'accusation, notamment de manipulation présumée du cours des actions, le tribunal a commis de graves erreurs dans l'établissement des faits et l'interprétation juridique. Et de juger la peine infligée pour d'autres chefs "indûment clémente".

Pour le procureur spécial, le tribunal n'a pas correctement reconnu le rôle présumé de la femme du président déchu Yoon Suk-yeol en tant que coauteur. Il conteste également son acquittement pour les violations présumées de la loi sur le financement politique et de la loi sur l'aggravation des peines pour certains crimes.

Kim Keon-hee a été condamnée mercredi à 20 mois de prison pour corruption. Le tribunal du district central de Séoul a assorti cette peine d'une confiscation de 12,81 millions de wons (environ 9.000 dollars), estimant qu'elle avait abusé de sa position de Première dame à des fins lucratives.

L'équipe du procureur spécial Min Joong-ki, qui a mené l'enquête sur les allégations de corruption impliquant M. Yoon et son épouse, avait requis 15 ans de prison, une amende de 2 milliards de wons (1,4 million de dollars) et une confiscation de près de 950 millions de wons (667.000 dollars) à l'encontre de Mme Kim.

Xinhua/VNA/CVN