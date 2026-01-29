ONU

Le représentant palestinien appelle au retrait complet de l'occupation sioniste de Gaza

Le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations unies, Riyad Mansour, a annoncé qu' "au moins 500 Palestiniens sont tombés en martyrs" depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza en octobre dernier, appelant l'occupation sioniste à se retirer complètement de l'enclave palestinienne.

>> Le Hamas affirme que la restitution du corps du dernier otage détenu à Gaza prouve son engagement envers le cessez-le-feu

>> Le poste-frontière de Rafah bientôt rouvert, "porte vers la vie" des Gazaouis

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un discours prononcé mercredi 28 janvier lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation au Moyen-Orient, Mansour a mis l'accent sur "la nécessité d'un arrêt immédiat des massacres (sionistes) et d'un accès humanitaire sans entrave à travers Ghaza".

Il a souligné que la poursuite et le succès du cessez-le-feu exigent que l'entité sioniste "cesse de tenter d'imposer sa vision de l'avenir de Ghaza" et "se retire complètement de la région".

Concernant la situation humanitaire dans l'enclave dévastée par deux ans de guerre génocidaire, le représentant palestinien auprès de l'ONU a dénoncé l'"obstruction systématique et continue (par l'entité sioniste) à l'entrée de l'aide humanitaire à Ghaza", appelant la communauté internationale à "garantir le respect et la protection du travail de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) sur l'ensemble du territoire palestinien".

Ryad Mansour a également mis en garde contre "la dangereuse escalade" sioniste contre les villes, les villages et les camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupée, soulignant la nécessité pour l'occupation d'"abandonner ses plans visant à déplacer le peuple palestinien".

Dans ce contexte, il a averti contre "le danger que représente l'accélération des plans de colonisation en Cisjordanie occupée".

APS/VNA/CVN