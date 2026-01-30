Le secrétaire général de l'ONU appelle au dialogue sur la question du nucléaire iranien

Afin d'éviter une crise catastrophique, jeudi 29 janvier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au dialogue sur la question du nucléaire iranien.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous pensons qu'il est important qu'il y ait un dialogue permettant de parvenir à un accord sur la question du nucléaire et d'éviter une crise qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices dans la région", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en début d'année.

"Je pense qu'il est absolument essentiel que le dialogue prévale. J'encourage vivement le dialogue afin de tirer parti des offres de médiation qui ont été formulées", a déclaré M. Guterres.

"Nous ne voulons pas voir cela se produire, et je pense que les Iraniens nous disent qu'ils ne veulent pas non plus avoir d'armes nucléaires. Si tel est le cas, toutes les conditions sont réunies pour que des négociations sérieuses aient lieu, et j'encourage les parties à négocier sérieusement afin d'éviter une confrontation qui serait une tragédie", a-t-il déclaré.

Xinhua/VNA/CVN