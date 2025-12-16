Poutine ratifie un accord russo-indien sur les déploiements militaires bilatéraux

>> L'Inde et la Russie signent des accords dans plusieurs domaines
|Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours au Kremlin à Moscou, en Russie, le 20 mars 2024.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
L'Accord d'échange réciproque de soutien logistique (RELOS) concerne non seulement le déploiement de personnel et d'équipements militaires, mais aussi le soutien logistique.
Le RELOS s'applique aux exercices et entraînements militaires conjoints, à la livraison d'aide humanitaire, à la lutte contre les conséquences des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et à divers autres scénarios convenus par les deux pays.
Sa ratification permet de simplifier l'utilisation mutuelle de l'espace aérien et des ports d'escale pour les avions et navires de guerre des deux pays.
