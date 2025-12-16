Poutine ratifie un accord russo-indien sur les déploiements militaires bilatéraux

Le président russe Vladimir Poutine a ratifié lundi 15 décembre un accord intergouvernemental Russie - Inde portant sur le déploiement bilatéral de formations militaires, de navires de guerre et d'appareils aériens sur les territoires des deux pays.

L'Accord d'échange réciproque de soutien logistique (RELOS) concerne non seulement le déploiement de personnel et d'équipements militaires, mais aussi le soutien logistique.

Le RELOS s'applique aux exercices et entraînements militaires conjoints, à la livraison d'aide humanitaire, à la lutte contre les conséquences des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et à divers autres scénarios convenus par les deux pays.

Sa ratification permet de simplifier l'utilisation mutuelle de l'espace aérien et des ports d'escale pour les avions et navires de guerre des deux pays.

