Le PM travaille avec le Conseil consultatif politique sur la stabilité macroéconomique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu le 7 septembre une séance de travail avec le Conseil consultatif politique afin d'aborder la stabilité macroéconomique, la stimulation de la demande des consommateurs et le fonctionnement du système de collectivités locales à deux niveaux.

>> Nécessité des mesures fortes pour assurer la stabilité macroéconomique

>> Le marché immobilier du Vietnam : perspectives, analyses et opportunités

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, le Premier ministre a informé le Conseil de la situation internationale, en particulier de l'évolution des principales économies et de son impact sur le Vietnam. Il a souligné que, pour atteindre les objectifs du double centenaire du pays, le Vietnam a mis en œuvre et continuera de mettre en œuvre de nombreux programmes et stratégies importants, tels que la réorganisation des unités administratives, le fonctionnement d'un système de collectivités locales à deux niveaux et l'application de résolutions clés.

De plus, des projets transformateurs et stratégiques sont en cours de réalisation, tels que les lignes ferroviaires à grande vitesse, les systèmes ferroviaires intermodaux, l'énergie nucléaire, la création d'un centre financier international et d'une plateforme de libre-échange, a-t-il ajouté.

Des politiques de protection sociale ont été mises en œuvre pour garantir à tous un logement, à leurs enfants une éducation et à ce que personne ne soit laissé pour compte. Elles comprennent la construction d'un million de logements sociaux, la suppression des habitations de fortune et délabrées, la construction d'écoles dans les zones frontalières, la gratuité des frais de scolarité et l'aide à la cantine scolaire, a-t-il ajouté.

Soulignant l'objectif d'une croissance de 8,3 à 8,5% à l'horizon 2025 et visant une croissance à deux chiffres pour les années suivantes, le Premier ministre a reconnu l'ampleur du défi et a insisté sur la nécessité de solutions innovantes et de qualité, le Conseil consultatif politique jouant un rôle essentiel de canal de contribution.

Au cours de la session, les membres du Conseil ont engagé des discussions animées, analysant la situation et proposant des évaluations et des propositions pour stabiliser la macroéconomie, stimuler la demande des consommateurs et améliorer l'efficience et l'efficacité du système de collectivités locales à deux niveaux.

Ils ont reconnu la stabilité macroéconomique actuelle, mais ont souligné que certains secteurs tels que les taux de change, le cours de l'or, la bourse et l'immobilier requièrent une attention accrue. Ils ont recommandé de maintenir un équilibre entre croissance et maîtrise des risques, en mettant l'accent sur la sécurité, l'inclusion, la durabilité et la qualité de la croissance.

Photo : VNA/CVN

Les moteurs de croissance, tant du côté de l'offre que de la demande, doivent être renouvelés et utilisés efficacement, pour atteindre un niveau au moins équivalent, voire supérieur, à celui d'avant la pandémie de COVID-19. Il est donc nécessaire de stimuler la consommation par des solutions fiscales, monétaires et autres, a-t-il souligné.

Concernant le modèle de gouvernement à deux niveaux, le conseil a proposé d'établir des flux de travail clairs, de diffuser des supports de formation pour les responsables des communes et des quartiers, et de créer des guides de procédures destinés aux citoyens.

Il a également recommandé de tester des modèles administratifs intercommunaux/intercommunaux dans certaines anciennes zones urbaines afin de coordonner et de maintenir les services essentiels conçus à cette échelle.Les membres du conseil ont également souligné que les entreprises familiales constituent un pilier indispensable de l'économie, contribuant à près de 25 % du PIB, créant des millions d'emplois et favorisant la consommation locale tout en préservant les valeurs culturelles traditionnelles.

Toute évolution politique affectant ce secteur doit donc être progressive, bien encadrée et viser à obtenir une conformité volontaire.En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la contribution réfléchie, sincère et responsable du conseil, saluant ses approches scientifiques et pratiques.

Il a approuvé l'évaluation du Conseil concernant l'impact potentiel des politiques tarifaires américaines et leurs implications pour le Vietnam, soutenant les recommandations pour une adaptation sûre et flexible, notamment le renforcement des relations avec les États-Unis, la diversification des marchés et des produits, la restructuration des exportations, la promotion des investissements à l'étranger, la fidélisation et l'attraction des investisseurs, et la facilitation de la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Immobilier, moteur de croissance essentiel

S'agissant de l'immobilier, le chef du gouvernement a reconnu qu'il s'agissait d'un moteur de croissance essentiel, mais a souligné la nécessité de solutions globales impliquant l'offre, la politique budgétaire et l'aménagement du territoire, notamment dans un contexte de performance sectorielle décevante. Le gouvernement s'emploie activement à mettre en place des cadres juridiques, des mesures incitatives et des réformes administratives afin de réduire le surstock de biens immobiliers de luxe et de promouvoir l'offre de logements sociaux.

Il a approuvé les propositions pour une croissance forte et durable grâce à des politiques budgétaires élargies, des politiques monétaires flexibles et efficaces, ancrées dans la réalité, et pour une productivité accrue grâce à la science, l'innovation, la transformation numérique et la stimulation de la demande intérieure.Il a également évoqué la diversification des sources de crédit et l'augmentation du financement obligataire de 20 à 25% pour financer des projets majeurs.

Concernant l'équilibre des taux d'intérêt et de change, le Premier ministre a souligné la difficulté de gérer le taux de change, notamment dans un contexte d'appréciation du dollar. Il a exprimé l'espoir d'une dépréciation du dollar accompagnée de baisses des taux d'intérêt, mais a insisté sur la nécessité d'une prévention proactive des risques. Il a appelé à des investissements publics ambitieux, visant un décaissement de 100% des fonds publics.

Le chef du gouvernement a convenu avec les experts de prévenir la thésaurisation et la spéculation, de lutter contre la contrebande et d'accroître l'offre d'or. Il a également chargé la Banque d'État du Vietnam d'agir rapidement et efficacement, en veillant à ce que les mesures politiques ne soient pas utilisées à mauvais escient sous couvert d'inspection et de surveillance.

Le Premier ministre a appelé au calme, à la fermeté et à la préparation pour faire face aux événements inattendus, tout en évitant tout relâchement. Il a plaidé pour la stabilisation des taux d'intérêt du dôngs, la stimulation des exportations afin de maintenir les excédents commerciaux, le développement de services comme la logistique et le tourisme, et la lutte contre la spéculation et la contrebande d'or et de dollars américains.

Il a également insisté sur la stimulation de la consommation, le développement de la production et des activités nationales, la réduction des coûts des intrants et le renforcement de la compétitivité des produits.

Il a encouragé l'organisation de foires commerciales pour connecter l'offre et la demande, et l'adaptation des politiques fiscales au contexte vietnamien, notamment par des réductions d'impôts et de taxes.Conscient des pressions auxquelles sont confrontées les agences communales, le Premier ministre a appelé à un renforcement des capacités des effectifs, à une accélération de la transformation numérique, notamment dans les services administratifs, et à une dotation en personnel adaptée aux compétences.

Il a insisté sur la nécessité de passer d'une gouvernance managériale à une gouvernance axée sur les services. Il a mis l'accent sur la formation continue, l'allocation des ressources en cohérence avec la décentralisation, le renforcement du suivi et de l'évaluation, et le renforcement des centres administratifs locaux.Il a appelé à des efforts pour favoriser l'innovation et la transformation numérique, tant au sein des institutions que des effectifs, tout en promouvant des campagnes d'alphabétisation numérique au niveau local.

"Un gouvernement et une administration numériques doivent s'accompagner de citoyens numériques", a souligné le Premier ministre.

VNA/CVN