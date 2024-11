Le Vietnam veut se placer sur la carte mondiale des semi-conducteurs

Lors de la Journée de l'innovation vietnamienne 2024 (Innovate Viet Nam 2024), le ministre Nguyên Chi Dung a affirmé que le Vietnam avait réuni aujourd'hui les conditions nécessaires pour accueillir et coopérer avec des entreprises et des investisseurs du monde entier dans le domaine de l'industrie des semi-conducteurs et de l'IA.

Photo : VNA/CVN

Cela fait déjà maintenant trois ans que le Vietnam a promulgué sa Stratégie de développement de l'IA. Le 21 septembre 2024, le Premier ministre a promulgué deux nouveaux textes importants : la Stratégie nationale pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs et le Programme de développement des ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030, avec une vision pour 2050.

Selon le ministre Nguyên Chi Dung, en plus du cadre juridique et stratégique bien établi, le Vietnam a réussi à créer ces dernières années un écosystème dans le domaine des semi-conducteurs et de l'IA à grande échelle dans la région avec la participation de Google, Meta, NVIDIA, AMD, Qualcomm, Intel, Amkor, Hana Micron, LAM Research, Marvell, Cadence, Synopsys, Qorvo, Ampere, Infineon et de nombreuses autres entreprises de haute technologie de l'industrie électronique.

Mme Becky Fraser, vice-présidente chargée des relations gouvernementales de Qualcomm, a déclaré que sa société était un partenaire dévoué dans le processus de transformation numérique du Vietnam depuis maintenant 20 ans. Selon elle, les politiques avant-gardistes du gouvernement vietnamien, ainsi que la commercialisation et l’application de l’IA, contribuent de manière significative au processus de transformation numérique.

Le Dr. Ettikan Karuppiah, directeur de la région Asie-Pacifique chez Nvidia, a déclaré que les entreprises vietnamiennes développaient des solutions GenAI nationales destinées au monde entier. Nvidia soutient notamment les startups à travers des programmes d'incubation, des apports financiers, un support technique et des relations avec des investisseurs. L'objectif global du programme est d'améliorer le niveau technique de l'équipe vietnamienne de développement de logiciels, de promouvoir le développement de produits logiciels Make in Vietnam, d’édifier une communauté de développement de logiciels solide et durable en soutenant les startups dans le domaine technologique.

Nick Clegg, président chargé des affaires extérieures mondiales de Meta, a affirmé l’engagement de son entreprise à aider le Vietnam à consolider sa position de leader dans l'économie numérique, notamment à travers la quatrième Initiative industrielle du gouvernement.

Meta vise à contribuer à la prospérité économique du Vietnam et à créer une dynamique permettant aux entreprises de se développer dans cette ère de croissance numérique, a-t-il ajouté.

Un choix stratégique et une exigence objective

Photo : VNA/CVN

Toujours lors de l'Innovate Viet Nam 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné : "L'innovation est un choix stratégique, une exigence objective et également la tâche clé et la priorité absolue pour promouvoir l’industrialisation, la modernisation et un développement rapide et durable".

Le Premier ministre a donc demandé de se concentrer sur les politiques visant à encourager les entreprises à investir dans la science, la technologie et l'innovation, tout en renforçant la coordination et les liens entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises pour développer des ressources humaines de haute qualité.

"Les ministères, les branches et les localités doivent créer des conditions favorables pour que les entreprises et les personnes, en particulier la jeune génération, aient accès aux ressources financières, aux infrastructures techniques et aux ressources humaines de haute qualité afin de développer le secteur des hautes technologies", a demandé le Premier ministre.

VNA/CVN