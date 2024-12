Économie vietnamienne : une gestion budgétaire souple et raisonnable

La politique budgétaire joue un rôle important dans le maintien de la stabilité macroéconomique, la promotion de la croissance et du développement durable. En 2024, le ministère des Finances a mis en œuvre une série de mesures fiscales pour rétablir les activités économiques et atténuer l'impact des incertitudes mondiales.

Photo : VNA/CVN

Lors de la récente session de l'Assemblée nationale, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a affirmé que les politiques budgétaire et monétaire étaient les forces motrices du développement économique. Selon lui, la politique monétaire a été mise en œuvre de manière proactive, rapide, flexible et efficace. Quant à la politique budgétaire, elle a été appliquée de manière ouverte et raisonnable, contribuant de manière significative à la croissance économique du pays.

Dans la résolution de sa réunion périodique de novembre qui vient d'être publiée, le gouvernement a demandé de continuer à appliquer une politique budgétaire expansionniste raisonnable et ciblée, en coordination avec d'autres politiques macroéconomiques, afin de promouvoir une reprise rapide de la production et des affaires, créer des emplois et des moyens de subsistance pour la population.

En conséquence, le ministère des Finances a mis en œuvre des politiques visant à exonérer les entreprises en impôts et en taxes. La valeur totale de soutien au cours de la période 2020-2024 a été ainsi de 900.000 milliards de dôngs (35,35 milliards d'USD). Rien qu'en 2024, le montant des impôts, taxes, charges et loyers fonciers exonérés, réduits et étendus, est estimé à 189.600 milliards de dôngs, contribuant à éliminer les difficultés pour les gens et les entreprises.

Photo : VNA/CVN

Contrôle de l'inflation et de la dette publique

Outre ces politiques fiscales, le ministère des Finances a encouragé également le décaissement de capitaux d’investissement publics. Cependant, à la fin novembre 2024, le total des capitaux d'investissement public décaissés n'a atteint que 54,8% du plan annuel.

Le ministère des Finances a proposé de réduire considérablement les dépenses courantes et de gérer strictement les sources de revenus, en particulier les revenus provenant des activités commerciales dans un certain nombre de domaines tels que l'essence, le commerce de l'or, l'alimentation et les boissons et le commerce électronique...

En 2025, il est prévu que l’économie vietnamienne soit confrontée à de nombreuses difficultés et défis, notamment en matière de contrôle de l’inflation et de la dette publique.

Photo : VNA/CVN

Les experts précisent qu'un des défis majeurs sera d'utiliser une politique budgétaire appropriée pour stimuler l'économie, assurer la stabilité macroéconomique, contrôler l'inflation et assurer la sécurité financière nationale.

Dans ce contexte, le ministère des Finances a déclaré que son objectif principal était de diriger de manière proactive, flexible, ciblée et clés la politique budgétaire. Parallèlement, le ministère s'engage à garantir les ressources nécessaires pour accomplir les tâches de développement socio-économique, de sécurité, de défense nationale et de sécurité sociale. Une attention particulière sera portée à la mobilisation des fonds indispensables à la mise en œuvre rapide des projets d'investissement majeurs dans les infrastructures, en favorisant la connectivité régionale et interrégionale. Le ministère veillera également à soutenir les politiques de réforme des salaires et d’assurance sociale, en lien avec la promotion de la réorganisation et de la rationalisation de l’appareil administratif.

Le ministère des Finances surveille régulièrement et prévoit avec précision la situation économique mondiale et nationale ; continue à améliorer les institutions, les politiques et les lois sur la collecte du budget de l'État ; renforce la gestion des recettes, s'efforce de compléter les prévisions de recettes assignées pour garantir les ressources nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique.

VNA/CVN