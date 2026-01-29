Un dirigeant du Royaume hachémite de Jordanie attendu au Vietnam

Le président de la Chambre des représentants du Royaume hachémite de Jordanie, Mazen Turki El Qadi, effectuera une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 février 2026, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Cette visite se déroulera à l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, Trân Thanh Mân.

VNA/CVN