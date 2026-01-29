Le dirigeant Tô Lâm rend hommage à deux anciens secrétaires généraux

Dans l’après-midi du 29 janvier, dans la province de Hà Tinh, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à la tête d’une délégation du Comité central du Parti, est allé déposer des gerbes de fleurs et offrir de l’encens en hommage aux anciens secrétaires généraux Trân Phú et Hà Huy Tâp.

>> Cao Bang appelée à transformer ses atouts en dynamique de croissance

>> Le secrétaire général du Parti assiste au programme ‘’Deux mains pour bâtir une Patrie’’

>> Le secrétaire général du Parti rend hommage au Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

La délégation du Comité central du Parti comprennent des membres du Secrétariat, des membres du Comité central du Parti, des dirigeants du gouvernement, des ministres et des membre d’organismes centraux et locaux ainsi que des responsables de la Région militaire N°4.

Sur les tombes du secrétaire général Trân Phú (commune de Duc Tho) et du secrétaire général Hà Huy Tâp (commune de Câm Hung), Tô Lâm et la délégation ont déposé des fleurs et offert de l’encens afin d’exprimer leur profond respect et leur reconnaissance envers les immenses contributions de ces dirigeants qui ont consacré toute leur vie au combat et à la cause révolutionnaire glorieuse du Parti et de la nation.

Trân Phú, premier secrétaire général du Parti, fut un communiste résolu et indomptable, un fils éminent du peuple vietnamien et un élève remarquable du Président Hô Chi Minh. Il a consacré toute sa vie à la lutte pour la libération nationale.

Hà Huy Tâp fut un dirigeant talentueux du Parti et de la révolution vietnamienne, un combattant révolutionnaire inflexible et un communiste exemplaire, qui s’est entièrement dévoué à la lutte pour l’indépendance et la liberté nationales. Il fut également l’un des théoriciens politiques éminents du Parti, auteur de nombreux documents du Parti, d’ouvrages et d’articles, contribuant à la propagande et à l’éducation révolutionnaire des différentes couches de la population.

Auparavant, la délégation du Comité central s’était rendue au Site historique national spécial du carrefour de Nga ba Dông Lôc (Carrefour de Dông Lôc) pour y déposer des fleurs et offrir de l’encens.

Nga ba Dông Lôc, classé site historique national spécial, est situé dans la commune du même nom en province de Hà Tinh. C’est là que dix jeunes femmes volontaires de choc de la 4ᵉ escouade (55ᵉ brigade des jeunes volontaires de Hà Tinh) sont tombées héroïquement le 24 juillet 1968, alors qu’elles accomplissaient leur mission.

Leur sacrifice héroïque est devenu un symbole éclatant du dévouement immense de millions de jeunes Vietnamiens qui ont donné leur jeunesse et leur vie, pour la cause de la libération nationale et de la réunification du pays.

VNA/CVN