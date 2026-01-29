Le Vietnam et l’UE portent leurs relations au niveau de partenariat stratégique global

Le président vietnamien Luong Cuong et le président du Conseil européen António Costa ont annoncé officiellement le 29 janvier l'élévation des relations Vietnam - Union européenne (UE) en partenariat stratégique global, 35 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Cet accord a été conclu lors de leurs entretiens à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle du dirigeant européen au Vietnam les 28 et 29 janvier.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur entretien, le président Luong Cuong a souligné la signification historique de sa visite, la première d'un président du Conseil européen au Vietnam depuis 2012 et la première d'un dirigeant européen après le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Il a affirmé que cette visite ouvre un nouveau chapitre dans les relations Vietnam-UE, marqué par la décision des deux parties d'élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global.

Reconnaissant le rôle et l’importance de l’UE en tant que centre mondial de premier plan dans les domaines politique, économique, scientifique et technologique, et culturel, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam considère l’UE comme l’un de ses partenaires les plus importants dans sa politique étrangère. Il a souligné la volonté du pays de développer des relations approfondies et globales avec l’UE, tout en renforçant continuellement l’amitié et la coopération avec ses États membres.

Le chef de l’Etat vietnamien a également mis en avant le rôle de l’UE dans la promotion du multilatéralisme et la primauté du droit international, en vue de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Présentant des principaux résultats du XIVe Congrès national du Parti, Luong Cuong a souligné les deux objectifs centenaires stratégiques du Vietnam : devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045. Il a indiqué que la construction d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et la transition écologique figure parmi les priorités essentielles du Vietnam avant d’insister sur la volonté du pays de poursuivre sa collaboration avec l'UE dans cette nouvelle ère de développement.

Sur cette base, le président Luong Cuong a proposé une étroite coordination entre les deux parties pour la mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur le renforcement des relations bilatérales, articulée autour de six axes principaux. Il s'agit notamment de renforcer la confiance politique par l'échange de délégations et de contacts de haut niveau ; de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants tout en en développant de nouveaux ; de faire de la collaboration économique un moteur essentiel des relations bilatérales ; de faire de la science, de la technologie et de l'innovation un véritable pilier de la coopération ; et de promouvoir le respect du droit international et du multilatéralisme.

Il a appelé l'UE à promouvoir la collaboration dans le domaine de l'économie maritime, à soutenir le Vietnam dans la construction d'un secteur de la pêche durable et à lever plus tôt le « carton jaune » imposé aux produits aquatiques vietnamiens. Il a affirmé que le Vietnam soutient le renforcement des relations ASEAN-UE et se tient prêt à servir de pont pour approfondir la coopération bilatérale, en vue du 50e anniversaire de la fondation des relations entre les deux blocs régionaux en 2027.

Pour sa part, le président du Conseil européen, António Costa, a remercié l'État vietnamien et le président Luong Cuong pour leur accueil chaleureux. Il a salué le succès du 14e Congrès national du Parti et a exprimé sa profonde admiration pour les progrès socio-économiques majeurs et globaux accomplis par le Vietnam au cours des 40 années de Renouveau « (Doi moi).

Félicitant le Vietnam pour son rôle, son influence et sa réputation croissants sur la scène internationale, António Costa a affirmé que l'UE considère le Vietnam comme un partenaire important au sein de l'ASEAN et dans sa stratégie Indo-pacifique, ainsi que comme un partenaire partageant des valeurs communes avec l'UE, notamment le respect du droit international et le soutien au libre-échange et à la liberté de navigation. Il a déclaré que sa visite marquait un moment historique, les deux parties élevant leurs relations à un nouveau niveau et faisant du Vietnam le premier partenaire stratégique global de l'UE au sein de l'ASEAN.

Il a souligné le vaste potentiel de coopération dans de nombreux domaines, notamment le commerce, le développement durable, l'innovation, l'économie maritime, la gouvernance, la sécurité et les échanges entre les peuples. Il a exprimé la volonté de l'UE de renforcer sa coopération avec le Vietnam dans des domaines traditionnels tels que le commerce et l'investissement, l'agriculture, le développement durable et la lutte contre le changement climatique, tout en étendant la collaboration à de nouveaux domaines comme la transition écologique, la transformation numérique, la transition énergétique juste, les infrastructures et la connectivité des transports. Il a insisté sur le fait que cette coopération devait être à la hauteur du niveau du partenariat stratégique global et servir de modèle pour les relations de l'UE avec un pays d'Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants se sont entendus sur les orientations d'un plan d'action visant à mettre en œuvre efficacement la Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique global Vietnam-UE dans les prochains mois.

Ils se sont engagés à promouvoir la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, en faisant de ce domaine un nouveau pilier des relations bilatérales, notamment dans les secteurs où l'Europe possède des atouts tels que la science, la transformation numérique et la connectivité.

Les deux parties se sont engagées à mettre pleinement et efficacement en œuvre l'Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA) et à œuvrer pour la ratification rapide de l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), afin d'apporter des avantages concrets aux entreprises des deux côtés et d'encourager des flux d'investissements européens de qualité vers le Vietnam. Elles ont également convenu de maintenir l'efficacité du mécanisme de dialogue de défense et de sécurité Vietnam-UE, de renforcer la coopération dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies et d'élargir la collaboration en matière de sécurité maritime, de cybersécurité et de gestion des crises.

Les deux parties ont en outre consenti à renforcer leur coopération en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, d'économie verte, d'économie circulaire, d'économie maritime et d'énergies propres.

Partageant leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties sont convenues de renforcer la coordination pour relever les défis mondiaux, de promouvoir le multilatéralisme, de respecter le droit international et de régler les différends pacifiquement, conformément à la Charte des Nations unies. Elles ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté de navigation et de survol, de la primauté du droit dans les mers et les océans, y compris la Mer Orientale, ainsi que dans l'Indo-Pacifique et l'Atlantique.

VNA/CVN