La presse lao salue le caractère "historique" de la visite d'État du dirigeant lao au Vietnam

Les principaux organes de presse officiels du Laos ont largement mis en avant, ce mardi 27 janvier, la portée historique de la visite d’État au Vietnam de Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao.

Photo : VNA/CVN

Dans leurs éditions respectives, le journal Pasaxon, organe central du PPRL, et l’agence de presse nationale Pathetlao ont souligné que ce déplacement - le premier du dirigeant lao depuis sa réélection à la tête du Parti lors du XIIe Congrès du PPRL - revêt un événement d'importance historique, contribuant de manière significative à l’approfondissement des relations de coopération Vietnam - Laos.

Les articles ont mis en exergue que, malgré un contexte régional et international complexe et imprévisible, la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique Laos - Vietnam, Vietnam - Laos continuent d’être consolidées et développées en profondeur dans tous les domaines.

La presse lao a également rendu compte de manière exhaustive des rencontres de haut niveau entre Thongloun Sisoulith et les hauts dirigeants vietnamiens : le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm ; le président de la République, Luong Cuong ; le Premier ministre Pham Minh Chinh ; et le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân. Au cours de ces échanges, les deux parties ont convenu que la coopération politique entre le Laos et le Vietnam continue de reposer sur la plus grande confiance mutuelle. La diplomatie, la défense et la sécurité demeurent les piliers fondamentaux des relations bilatérales.

Les deux parties se sont engagées à consolider la "grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique" entre le Laos et le Vietnam, à renforcer et à coordonner étroitement leur coopération en matière de défense et de sécurité, et à développer leur collaboration dans les domaines du commerce, des investissements et de l'intégration économique, de la culture, de la société et de l'éducation.

VNA/CVN