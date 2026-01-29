Le Vietnam attache une grande importance au rôle et à la position mondiale de l’UE

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache une grande importance au rôle et à la position mondiale de l’Union européenne (UE) et souhaite renforcer ses relations avec l’UE, l’un des principaux partenaires du Vietnam dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, ainsi qu’un acteur de premier plan dans la promotion du développement durable, de la croissance verte, de l’économie circulaire, de la transformation numérique, des énergies propres et du libre-échange.

>> Cérémonie d'accueil officielle du président du Conseil européen António Costa

>> Le Vietnam et l’UE portent leurs relations au niveau de partenariat stratégique global

>> Approfondir davantage les relations Vietnam - Union européenne

Photo : VNA/CVN

Le 29 janvier, à Hanoï, Pham Minh Chinh a reçu le président du Conseil européen, António Costa, à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam, proposant de poursuivre le renforcement des contacts et du dialogue de haut niveau, d’exploiter efficacement les mécanismes de coopération existants et de mettre rapidement en œuvre la Déclaration conjointe afin de faire évoluer le partenariat stratégique global Vietnam - UE vers une coopération approfondie, substantielle et efficace, en tirant parti des atouts respectifs.

Il a également affirmé que le Vietnam continuerait d’améliorer l’environnement des investissements afin de créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers, y compris les entreprises européennes.

Remerciant l’UE pour son accompagnement et son soutien au Vietnam dans le développement d’une pêche durable ces dernières années, il a proposé que l’UE dépêche prochainement une mission d’inspection au Vietnam afin de procéder à des évaluations concrètes, en tenant compte des efforts sérieux et efficaces du Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) en vue de lever rapidement le « carton jaune » imposé aux produits aquatiques vietnamiens.

Par ailleurs, le Premier ministre a souhaité que l’UE facilite l’intégration et la contribution de la communauté vietnamienne en Europe aux sociétés d’accueil, tout en favorisant les relations entre le Vietnam et les États membres de l’UE.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le président du Conseil européen António Costa a affirmé que le Vietnam est un partenaire important de l’UE dans la région indo-pacifique et au sein de l’ASEAN. Il a souligné que l’UE est un partenaire fiable et souhaite approfondir davantage la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, tout en réaffirmant son engagement à accompagner et soutenir le Vietnam dans son processus de développement socio-économique.

Il a souligné que l’établissement du partenariat stratégique global constitue une opportunité majeure pour promouvoir le commerce, diversifier les marchés et les chaînes d’approvisionnement, développer l’économie maritime et renforcer les infrastructures essentielles, autant de fondements permettant aux deux parties de construire ensemble un avenir commun et de consolider la coopération bilatérale.

Les deux dirigeants sont convenus de coordonner étroitement la mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), d’achever rapidement la ratification de l’Accord de protection des investissements (EVIPA) et de promouvoir la coopération dans les domaines de l’investissement, du commerce, des sciences et technologies, de la transition verte, de la transformation numérique, de l’économie maritime, des énergies propres et de la formation de ressources humaines de haute qualité. Les deux parties ont également affirmé leur volonté d’encourager et de soutenir la coopération entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises du Vietnam et de l’Europe, de développer des écosystèmes d’innovation et de renforcer les capacités des entreprises vietnamiennes afin de leur permettre de s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur technologiques de l’UE.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer leur coordination en vue de promouvoir la conclusion d’un accord de libre-échange ASEAN - UE, tout en exploitant efficacement les nouveaux moteurs de développement selon une approche équilibrée et harmonieuse, répondant aux priorités de coopération des pays de la région.

Évoquant la situation mondiale et régionale, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à promouvoir le multilatéralisme, à respecter le droit international et à régler les différends par des moyens pacifiques sur la base de la Charte des Nations unies, tout en soulignant l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté de navigation et de survol, ainsi que de la primauté du droit en Mer Orientale et dans la région indo-pacifique.

VNA/CVN