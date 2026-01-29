BAD

Un budget de 149 millions de dollars pour des projets de développement au Laos

La Banque asiatique de développement (BAD) a officiellement approuvé un budget de 149 millions de dollars pour le gouvernement lao afin de mettre en œuvre quatre projets clés, a rapporté le journal Pathet Lao de l'agence de presse lao (KPL) le 28 janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce financement vise à faire progresser les objectifs prioritaires de développement socio-économique, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de la foresterie.

Les projets sont conçus pour renforcer la résilience climatique, développer les ressources humaines, améliorer les moyens de subsistance durables et promouvoir l'engagement du secteur privé.

La directrice des opérations de la BAD au Laos, Shanny Campbell, a déclaré que la banque s'engageait à collaborer avec le gouvernement laotien pour parvenir à une croissance inclusive et à un développement durable. Les projets porteront sur le renforcement du système alimentaire, les soins de santé primaires, la formation aux compétences pour une économie verte et la gestion responsable des forêts.

Le portefeuille actuel privilégie notamment le Projet sectoriel de système agroalimentaire durable, qui reçoit la part la plus importante du financement, soit 63 millions de dollars. Ce projet sera mis en œuvre dans six provinces : Champasak, Salavan, Sekong, Houaphanh, Phongsaly et Xayaboury. Il mettra l’accent sur le soutien aux produits agricoles à forte valeur ajoutée et à fort potentiel d’exportation, tels que le café, le thé, le durian, le bambou et le manioc.

Parallèlement à ses objectifs économiques, la Banque asiatique de développement (BAD) débloquera également 40 millions de dollars pour le Projet de soins de santé primaires écologiques. Ce projet vise à renforcer le système de soins de santé primaires à l’échelle nationale afin de mieux l’adapter aux changements climatiques. Mis en œuvre dans 51 districts, en priorité dans 14 districts à haut risque de catastrophes naturelles situés dans les provinces de Champasak, Luang Prabang, Oudomxay, Savannakhet et Xieng Khouang, ce projet devrait aider le Laos à atteindre la couverture sanitaire universelle et à bâtir un système de santé résilient, capable de résister aux effets néfastes des changements climatiques.

En matière de développement des ressources humaines, le Projet de renforcement des compétences pour un développement économique inclusif et vert, doté d'un budget de 36 millions de dollars américains, vise à moderniser le système d'éducation et de formation professionnelle du Laos. Ce projet est conçu pour répondre à la demande croissante du marché du travail vert en actualisant et en innovant les programmes d'études, avec un accent particulier sur les domaines émergents tels que la maintenance des véhicules électriques, les technologies de l'information et de la communication (TIC) et le génie électrique industriel.

Parallèlement, la première phase du Projet de gestion forestière responsable, dotée d'un financement total de 10 millions de dollars américains, vise à expérimenter un modèle de coopération multipartite impliquant les agences de gestion étatiques, les investisseurs privés et les communautés locales. Ce projet sera mis en œuvre à Bolikhamxay, Khammouane et Vientiane, dans le but de renforcer la gouvernance forestière et la résilience face aux changements climatiques, et de jeter les bases d'investissements responsables du secteur privé afin d'améliorer les conditions de vie des communautés dépendantes de la forêt, en particulier les femmes.

VNA/CVN