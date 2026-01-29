Hô Chi Minh-Ville célèbre le 67e anniversaire de la Révolution cubaine

Le 29 janvier, l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé une cérémonie solennelle marquant le 67 e anniversaire de la victoire de la Révolution cubaine (1 er janvier 1959 - 1 er janvier 2026), suivie d’une rencontre d’amitié avec des représentants cubains.

>> Le Vietnam, un modèle de développement exemplaire pour Cuba

>> Le Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité et leur coopération intégrale

>> Inauguration d'un buste du héros national cubain José Martí à Hô Chi Minh-Ville

Prenant la parole à cette occasion, Truong Thi Hien, présidente de l’Association d’amitié Vietnam - Cuba de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que la victoire de la Révolution cubaine, célébrée comme la Fête nationale de Cuba, avait ouvert une ère d’indépendance et de liberté pour le peuple cubain. Elle a souligné que les relations entre le Vietnam et Cuba dépassent le cadre diplomatique pour incarner une solidarité fraternelle, forgée au fil des épreuves, devenue un patrimoine spirituel précieux pour les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Selon Truong Thi Hien, au fil des années, l’Association d’amitié Vietnam–Cuba de la ville s’est affirmée comme un pont de confiance entre les peuples des deux pays, en étroite coopération avec le consulat général de Cuba, à travers de nombreuses activités d’échanges culturels, éducatifs et humanitaires. Elle a réaffirmé sa volonté de renouveler ses modes d’action, d’élargir son réseau et de mobiliser davantage la jeune génération afin de préserver ces relations historiques.

De son côté, la consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, Ariadne Feo Labrada, a remercié les autorités locales pour l’organisation de cet événement, soulignant que les relations spéciales, fidèles et solidaires entre le Vietnam et Cuba constituent un exemple rare dans l’histoire des relations internationales.

Au nom des dirigeants cubains, elle a salué la campagne « Soleil sans frontières » menée grâce aux efforts de l’HUFO, laquelle a permis l’installation de systèmes d’énergie solaire dans des écoles primaires à Cuba, et s’est dite convaincue que cette solidarité continuera d’être portée par les jeunes générations.

À cette occasion, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) a décerné l’insigne « Pour la paix et l’amitié entre les peuples » à Ariadne Feo Labrada, en reconnaissance de ses contributions au renforcement des liens d’amitié et de solidarité entre les peuples vietnamien et cubain.

VNA/CVN